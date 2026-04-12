Washington amenaza a China con aranceles del 50% si proporciona armas a Irán

Donald Trump advirtió que su gobierno impondrá aranceles de hasta el 50% a las importaciones chinas si Pekín suministra armamento a Irán, en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

Durante una entrevista con la cadena Fox News, el mandatario reaccionó a reportes de inteligencia que apuntan a una posible transferencia de sistemas militares por parte de China:

“Dudo que lo hicieran, porque tengo una (buena) relación y creo que no lo harían. Pero si los pillamos haciendo eso, se les impone un arancel del 50%, lo cual es una cantidad asombrosa”.

La advertencia surge después de que CNN informara que agencias de inteligencia estadounidenses consideran que el gobierno chino podría estar preparando el envío de sistemas de misiles antiaéreos a Irán, lo que elevaría significativamente el nivel de tensión en Medio Oriente.

Un día antes, Trump ya había anticipado posibles represalias contra Pekín durante declaraciones a la prensa en la Casa Blanca: “Si China hace eso, China va a tener grandes problemas”.

La amenaza de nuevos aranceles se enmarca en la política comercial agresiva del mandatario, quien ha utilizado medidas económicas como herramienta de presión en conflictos internacionales, especialmente contra China.

Pese al tono, Trump también dejó entrever cautela al destacar su relación con el presidente chino, Xi Jinping, con quien tiene previsto reunirse en mayo en Pekín.

Expertos señalan que este posible encuentro podría ser clave para reducir tensiones comerciales y abordar preocupaciones de seguridad internacional, incluyendo el papel de China en Medio Oriente.

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