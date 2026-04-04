Seth Moulton contradice a Donald Trump y lo exhibe como perdedor de la guerra en contra de Irán

Seth Moulton, representante por Massachusetts, volvió a contradecir la estimación del presidente Donald Trump quien asegura que sólo es cuestión de semanas para que la misión encomendada a las fuerzas armadas estadounidenses concluya de manera exitosa.

La semana pasada, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, el demócrata sostuvo que Donald Trump se había acercado al gobierno chino solicitando su ayuda para salir del embrollo en que se metió al menospreciar a Irán cuando ordenó bombardear su territorio, el 28 de febrero.

“La realidad es que, en este momento, estamos perdiendo esta guerra. Si Trump detuviera la guerra esta noche, tendría que negociar con los iraníes, por eso está suplicando a nuestro mayor adversario, la República Popular China, el Partido Comunista Chino, está pidiendo que vengan a rescatarlo”, indicó.

Sin embargo, hace unos días, Trump apareció frente a las cámaras de televisión para emitir una lectura distinta sobre la guerra.

“Me complace decir que estos objetivos estratégicos centrales están casi cumplidos. Durante las próximas dos o tres semanas vamos a devolverlos a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen.

Lo hemos hecho todo. Su armada ha desaparecido. Su fuerza aérea ha desaparecido. Sus misiles están prácticamente agotados o inservibles”, expuso.

La armada estadounidense lleva más de cinco semanas desplazada en Medio Oriente sin lograr la rendición de Irán. (Crédito: U.S. Navy vía AP)

El punto es que, lejos de intimidarse, Irán parece haber adquirido mayor fuerza y determinación de combatir al grado de haber derribado un par de aviones militares estadounidenses, algo que no ocurría en más de 20 años.

Ante dicho suceso, Seth Moulton reapareció en escena y durante una entrevista otorgada al canal de televisión MS NOW exhibió a Donald Trump como un personaje incapaz de salir bien librado del lio en que se metió al desafiar a Irán sin tener una estrategia clara sobre cómo vencerlo.

“Justo un día después de haberle dicho al mundo entero —a todo el pueblo estadounidense— que habían neutralizado con éxito toda la capacidad antiaérea de Irán, han derribado no solo uno, sino dos aviones. Así que, obviamente, Trump está completamente superado por la situación. No tiene ni idea de lo que está haciendo y nos está mintiendo una vez más. No tiene ningún plan para poner fin a esta guerra que él mismo inició y que ahora está perdiendo”, puntualizó.

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