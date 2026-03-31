Trump asegura que guerra contra Irán “no durará mucho más” y prevé reapertura del estrecho de Ormuz

Donald Trump afirmó este martes que la guerra contra Irán está cerca de su fin y que la presencia militar estadounidense en la región será limitada en el tiempo.

En una entrevista telefónica con The New York Post, el mandatario aseguró que “no vamos a estar allí mucho más tiempo. Ahora mismo les estamos dando una paliza”, al referirse a las operaciones militares en curso.

Trump insistió en que Washington aún tiene tareas pendientes: “me queda trabajo por hacer para acabar con su capacidad ofensiva, sea cual sea la que les quede”, al tiempo que afirmó que Estados Unidos ha “arrasado el país” y que a Irán “no le queda fuerza”.

Uno de los puntos clave del conflicto es el control del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas. Sobre ello, Trump sostuvo que la situación se resolverá sola tras la retirada estadounidense: “(Irán) no va a tener un arma nuclear. Cuando nos vayamos, el estrecho se abrirá automáticamente”.

Sin embargo, reportes recientes indican que dentro de su administración existe la posibilidad de poner fin a la guerra incluso si el estrecho no se reabre completamente, lo que reflejaría un cambio en los objetivos estratégicos iniciales.

La Casa Blanca mantiene por ahora una previsión de entre cuatro y seis semanas de operaciones para cumplir sus metas, que incluyen la eliminación del programa nuclear iraní, la destrucción de misiles balísticos y el desmantelamiento de su capacidad militar.

Altos funcionarios, incluido el secretario de Defensa, han asegurado que cada día están más cerca de esos objetivos. No obstante, analistas y reportes señalan que la reapertura total del estrecho podría tardar más tiempo del previsto y no está garantizada en el corto plazo.

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