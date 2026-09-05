Sébastien Salles-Lamonge cuestiona la falta de aficionados del Atlético San Luis

El Atlético San Luis es un club que poco a poco va adquiriendo una mayor tradición en el fútbol mexicano. Sin embargo, aún le falta mucho camino por recorrer. Mientras establecen una buena base de aficionados, Sébastien Salles-Lamonge considera que el contexto es perjudicial.

El conjunto de Potosí llegó con ese nombre a la Liga MX en 2013. Sin títulos, era evidente que el club tardaría en conectar con los aficionados de la región. Sébastien Salles-Lamonge lamentó tener que sentirse visitantes en su propio estadio.

“A veces es un poco jodido tener a tanta gente para el rival, pero bueno, nos vamos a quedar con nuestra afición, con todo lo que nos pueden aportar. Nos vamos a enfocar en lo nuestro y estoy seguro que vamos a competir y vamos a lograr y ganar los tres puntos”, dijo el mediocampista francés.

"EXISTE UNA DEUDA DE NOSOTROS CON UNA VICTORIA EN CASA" ?



Diego Mejía y Sébastien Salles-lamonge no quitan el dedo del renglón, asegurando que, a pesar de la victoria ante Rayados, lo importante es sumar puntos en casa y darle esa alegría a la afición.#CentralFOX pic.twitter.com/NNWrCl7aQJ — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) September 4, 2026

Estas declaraciones surgen previo al partido del Atlético contra las Chivas de Guadalajara en el Estadio Libertad Financiera de San Luis Potosí. Es evidente que aquí hay una gran diferencia de popularidad y se va a notar mucho más en este duelo.

San Luis mejora en la Liga MX

Sébastien Salles-Lamonge explicó que hace una semana vivió los momentos más difíciles desde que llegó a México. Por la cuarta jornada del torneo fueron goleados 3-0 por el América y luego no pudieron sacar los puntos de local ante el Pachuca 1-1. Sin embargo, en el último partido del club pudieron dar la sorpresa y vencer a Rayados 1-3 en su estadio.

“Yo creo que la semana de Monterrey fue la más jodida desde que llegué después de un partido tan difícil contra Pachuca. De resultado, sobre todo. Pero nos hablamos de manera muy fuerte y yo creo que pusimos otra exigencia. Yo creo que subimos también en este aspecto de exigencia en el entrenamiento, en la intensidad. Y como grupo, yo creo que se reflejó el domingo en Monterrey“, detalló.

En julio de 2023, Sébastien Salles-Lamonge dejó el Deportivo La Coruña para emprender su aventura en el fútbol mexicano con el Atlético San Luis. Desde entonces el mediocampista francés ha disputado 114 partidos con el club en los que ha podido marcar 22 goles y conceder 10 asistencias.

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