Erik Lira reporta con Cruz Azul con la certeza de que el Mónaco no lo descarta

El fútbol da revanchas, pero a veces también propina golpes sumamente difíciles de asimilar. El mediocampista mexicano Erik Lira vivió en carne propia el lado más amargo del mercado de fichajes en el Viejo Continente, por lo que la directiva de Cruz Azul le otorgó 48 horas de descanso para que aclarara sus ideas.

Cuando prácticamente tenía las maletas hechas para enrolarse con el AS Mónaco, una jugada de último segundo en los escritorios de la Ligue 1 de Francia tiró por la borda lo que pintaba para ser el gran salto en la carrera del futbolista surgido de la cantera de Pumas, pero que se consolidó en la Máquina Celeste.

?? ¡ERIK LIRA SALIÓ A TODA PRISA DE LA NORIA!



Después de completar su primer entrenamiento con Cruz Azul tras caerse su fichaje a Europa, el mediocampista mexicano abandonó las instalaciones rápidamente y esta vez no se detuvo para atender a los aficionados que lo esperaban.? pic.twitter.com/bnSa31zRN3 — Claro Sports (@ClaroSports) September 4, 2026

Un interés de nivel europeo que sigue vivo

A pesar del trago amargo, la historia entre el canterano auriazul y el cuadro del principado podría no haber terminado. El propio estratega del Mónaco, el exfutbolista brasileño Filipe Luís, dio la cara ante los medios y dejó en claro que el mexicano sigue siendo su gran objeto de deseo, adelantando que no quitará el dedo del renglón cuando las ventanas de transferencia se vuelvan a abrir.

El timonel sudamericano fue contundente al hablar de las condiciones de Lira, a quien conoce a la perfección desde que le tocó sufrir su talento en las canchas de Sudamérica. “Erik para mí es top, top, top, tiene nivel de Europa.

En el partido contra Flamengo le puse una de marca individual. Casi nunca hago eso, pero es un jugador diferente, hace la diferencia, hace al equipo jugar. Tiene liderazgo y pasión. No pudo ser, no se pudo venir, pero yo seguiré pujando por él cada mercado que se abra”, explicó el técnico en entrevista para FOX.

Al ser cuestionado sobre si volverá a la carga por sus servicios, su respuesta fue tajante: “Hombre, de por supuesto. A los grandes jugadores yo siempre los quiero a mi lado”, expuso el estratega sudamericano.

Cobijo familiar y regreso al trabajo en La Noria

Conscientes del impacto emocional que significó ver frustrado su sueño europeo, la directiva de Cruz Azul arropó a su capitán otorgándole un permiso especial. Lira aprovechó este valioso tiempo para refugiarse con su familia, asimilar la compleja situación y evaluar alternativas antes de reportar este viernes 4 de septiembre en las instalaciones de La Noria.

"NO DEPENDIÓ DE ÉL…". ? Erik Lira volvió a los entrenamientos con Cruz Azul pero… ¿No jugará en la próxima jornada? ?



Te lo contamos en #MotherSoccer. ? pic.twitter.com/mGF2sgg0nk — FOX Deportes (@FOXDeportes) September 4, 2026

El futbolista le dio vuelta a la página de inmediato y entrenó a la par del grupo bajo las órdenes de Joel Huiqui. El cuerpo técnico definirá en las próximas horas si el de capitán entrará en la de convocatoria de cara al duelo de este domingo frente a Santos Laguna en el Estadio Banorte, luego de haberse ausentado de los últimos compromisos ante Atlas y Necaxa mientras se definía su futuro.

Una vez sepultada la opción de emigrar en este periodo, el panorama para Erik Lira es claro: quedarse a sudar la camiseta cementera y buscar el bicampeonato de la Liga MX. Aunque la de Máquina navega en la décima posición general con nueve unidades tras tres triunfos y tres descalabros, nada está descartado.

El plantel mantiene el orgullo intacto tras haberle arrebatado al Toluca el título de campeón de campeones en el de inicio del semestre, un galardón que demuestra que el equipo tiene los argumentos suficientes para volver a despuntar con fuerza en el balompié nacional.

Tras calmar las aguas en el entorno familiar, el futbolista dio vuelta a la página de inmediato y reportó este viernes 4 de septiembre de 2026 en las instalaciones de La Noria. Lira se integró a las prácticas matutinas y entrenó al parejo del grupo bajo las órdenes de Joel Huiqui.

?ERIK LIRA REPORTA CON CRUZ AZUL?



Ha cambiado el chip tras dos días de descanso y está listo para el duelo vs Santos… @JoeMorales_10 con la información pic.twitter.com/0VeXfWh5FI — Claro Sports (@ClaroSports) September 4, 2026

Será en las próximas horas cuando el cuerpo técnico defina si el capitán está física y mentalmente listo para entrar en la convocatoria de cara al duelo de este domingo frente a Santos Laguna en la cancha del Estadio Banorte. Cabe recordar que el volante se ausentó de los últimos dos compromisos de la Máquina frente a Atlas y Necaxa mientras su futuro pendía de un hilo.

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