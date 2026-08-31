Cruz Azul confirma que Erik Lira se va al Mónaco

Erik Lira cumplirá finalmente su objetivo de jugar en Europa. El mediocampista mexicano dejará Cruz Azul para convertirse en nuevo jugador del Mónaco, confirmó este lunes Víctor Velázquez, presidente de La Máquina.

El directivo cementero explicó que el conjunto francés pudo concretar la operación después de liberar una plaza de jugador extranjero, situación que permitió avanzar en las negociaciones por el futbolista de 26 años.

“El Mónaco liberó una plaza de extranjero, lo que permitió que se esté concretando su contratación. Nos tardamos algo, pero mejoramos las condiciones que queríamos fueran mejores, pero nos sentimos tranquilos”, explicó el directivo.

La salida de Erik Lira representa el final de una etapa de cinco años con Cruz Azul, club al que llegó en 2021 y con el que consiguió varios títulos antes de dar el salto al futbol europeo.

¡ERIK LIRA YA TIENE LAS MALETAS LISTAS PARA EUROPA! ??????



Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, confirmó este lunes que la salida de Erik Lira rumbo al Mónaco está prácticamente concretada, luego de que el club francés liberara una plaza de extranjero pic.twitter.com/z8bjfs4wAK — Claro Sports (@ClaroSports) August 31, 2026

Erik Lira cumplirá su sueño de jugar en Europa

El mediocampista de 26 años llegó a Cruz Azul en 2021 después de haber comenzado su carrera profesional con el Necaxa y posteriormente pasar por los Pumas UNAM.

Durante su paso por La Máquina, Lira se consolidó como uno de los jugadores importantes del equipo y se ganó el reconocimiento de la afición.

Su rendimiento también le permitió formar parte de la selección de México y disputar la pasada Copa del Mundo, donde participó en cuatro partidos.

Esa experiencia internacional terminó convirtiéndose en uno de los escaparates que le abrieron la posibilidad de cumplir su objetivo de jugar en el futbol europeo.

Cruz Azul cumplió la promesa que hizo a Erik Lira

Víctor Velázquez destacó que la salida de Erik Lira también responde a un compromiso que la directiva de Cruz Azul había adquirido con el futbolista.

El presidente de La Máquina aseguró que el club acordó facilitar su salida si aparecía una propuesta procedente del futbol europeo que cumpliera con las condiciones necesarias.

“Fue un compromiso que hicimos con Erik, de que si llegaba una oferta del fútbol de Europa lo íbamos a apoyar y aquí está. Nos tardamos un poco, pero ya está lista la operación”, afirmó el presidente de Cruz Azul.

La operación permitirá así que Lira continúe su carrera fuera de México después de consolidarse durante varios años en uno de los equipos con mayor exigencia del futbol mexicano.

¿Qué ganó Erik Lira con Cruz Azul?

Erik Lira llegó a Cruz Azul procedente de Pumas UNAM en 2021 y durante su etapa con La Máquina formó parte de varios equipos que consiguieron títulos.

Con el conjunto cementero conquistó un título de Liga MX, además de una Supercopa y un Campeón de Campeones.

A nivel internacional, el mediocampista también participó en la conquista de la Copa de Campeones de la Concacaf del año pasado.

Su salida llega después de cinco años en los que pasó de ser una incorporación procedente de Pumas a convertirse en uno de los futbolistas reconocidos por la afición de Cruz Azul.

Erik Lira también ganó títulos con la selección de México

La trayectoria de Erik Lira con la selección de México también incluye participación en diferentes torneos internacionales.

El mediocampista disputó los Juegos Panamericanos de 2023, competición en la que México consiguió la medalla de bronce.

Con la selección mayor, Lira formó parte de los planteles que conquistaron la Liga de Naciones 2024-2025 y la Copa Oro 2025.

Su participación en el Mundial, donde disputó cuatro encuentros, terminó siendo uno de los momentos más importantes de su carrera internacional hasta ahora.

Mónaco, un destino conocido para el futbol mexicano

La llegada de Erik Lira al Mónaco también tiene un antecedente importante para el futbol mexicano.

El conjunto del Principado fue el equipo en el que Rafael Márquez, actual seleccionador de México, comenzó su carrera como futbolista en Europa.

Ahora, Lira tendrá la oportunidad de iniciar su propio recorrido por el futbol europeo con el Mónaco, después de haber desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en México.

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