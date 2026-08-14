Cruz Azul congela el sueño europeo de Erik Lira por una baja oferta económica

Tan lejos y tan cerca. Así de caprichoso es el fútbol y así se encuentra el panorama actual para Erik Lira. El mediocampista mexicano tiene la maleta lista y la mente puesta en la Ligue 1 de Francia con el AS Mónaco, pero la directiva de la Máquina de Cruz Azul tiene otros datos y, sobre todo, otras exigencias económicas.

El sueño de emigrar al Viejo Continente se ha topado con la pared de pantalón largo en La Noria, sobre todo porque consideran que el nivel futbolístico de Erik Lira merece un mayor esfuerzo de cualquier equipo europeo y por eso ha sido rechazada en La Noria.

ERIK LIRA?



Mónaco ya mandó su primera oferta a @CruzAzul



Cruz Azul en estos momentos la considera insuficiente.



Presidencia y Directiva de Cruz Azul están llevando una segunda oferta europea que es inminente. pic.twitter.com/CMERymVaeM — Adrián Esparza Oteo? (@A_EsparzaOteo) August 14, 2026

Desde el principado francés llegó una oferta formal a las oficinas celestes. Sin embargo, el optimismo inicial se derrumbó rápido. La cantidad puesta sobre la mesa fue calificada al interior del club cementero como “muy poca cosa” para el calibre de futbolista que pretenden llevarse. Cruz Azul no piensa regalar a una de sus joyas de la corona, y menos por una cifra que consideran casi un insulto.

Un contención de clase mundial

El interés del Mónaco no es obra de la casualidad. En los últimos tres años, el crecimiento futbolístico de Lira ha sido una auténtica locura. El contención pasó de ser una promesa a convertirse en una realidad inamovible del mediocampo nacional.

Su consagración llegó en el pasado Mundial 2026, donde se ganó la confianza absoluta de Javier “Vasco” Aguirre, consolidándose como el motor y el equilibrio de la selección de México, al grado de que terminó ganándole el puesto a Edson Álvarez, que seis meses antes del Mundial parecía inamovible en el mediocampo azteca.

Esa vitrina internacional provocó que varios visores europeos apuntaran su nombre en la agenda. Su capacidad de recuperación, el despliegue físico y la madurez para manejar los tiempos del partido lo hacen un objetivo para el mercado de Europa. El jugador lo sabe, su entorno lo sabe y el Mónaco intentó aprovechar el viaje.

La directiva celeste dice “no” a las rebajas

A pesar del deseo genuino de Erik Lira por emprender el viaje trasatlántico y probarse en la élite, la directiva comandada por los altos mandos cementeros ha decidido plantarse firme. Según versiones extraoficiales que circulan con fuerza en los pasillos de La Noria, los dirigentes consideraron que la oferta del cuadro monegasco es un auténtica burla y un absurdo financiero.

La postura de Cruz Azul es clara: apoyan la exportación de talento mexicano, siempre y cuando el pago sea justo y refleje la cotización real de un jugador mundialista. Las negociaciones no están rotas de forma definitiva, pero la pelota ahora está en la cancha de los franceses.

?Y un día llegó la oferta formal de Mónaco por Erik Lira. Más detalles de su posible salida de Cruz Azul, en el ?. pic.twitter.com/3MVV6GLURW — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 15, 2026

Si el Mónaco realmente quiere el fútbol y la garra de Lira para la próxima temporada, va a tener que rascarse los bolsillos e ir con billete grande por delante. De lo contrario, el contención se quedará a seguir picando piedra en la Liga MX.

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