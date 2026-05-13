Érik Lira tiene las capacidades para ser titular en el Mundial, según Israel López

Érik Lira está en la prelista de la selección mexicana para el Mundial de 2026. El defensor de Cruz Azul está entre los 55 jugadores que evaluará Javier Aguirre para la Copa del Mundo. Israel López, exjugador de El Tri, considera que Lira tiene las condiciones para ser titular en el Mundial.

Israel López conoce de cerca el desarrollo futbolístico de Érik Lira. El defensor de “La Máquina” es una de las piezas mejores valorada de todo el fútbol mexicano. López considera que Lira debe entrar en la lista final del “Vasco”. Además, el exfutbolista cree que Lira tiene las capacidades para jugar de titular en la Copa del Mundo y dar el salto a Europa.

“Me alegra mucho verlo triunfar y, sin duda, creo que tiene el nivel para llegar a Europa y ser titular de la selección mexicana en el Mundial. Es dinámico, muestra compromiso y profesionalismo, y representa el espíritu y garra de los jugadores de Pumas. Haber sido parte de su proceso, junto a otros técnicos, me genera mucho orgullo”, dijo López en una entrevista con Récord.

🚨🇲🇽 Erik Lira is heading to Europe…



✍️ According to @Jovenesfutmx , Girona and Cruz Azul are currently in talks for the Mexican midfielder



🇪🇸 The Spanish side sees Lira as a strong fit and is planning a potential move after the World Cup



👀 A profile like his disciplined,… pic.twitter.com/asIUgmc0fb — NextMex (@NextMexOficial) April 27, 2026

Israel López es una voz capacitada para hablar del desarrollo futbolístico de Erik Lira. López tuvo la oportunidad de conocerlo desde que era un juvenil. El exjugador de El Tri destacó la mentalidad de aquel joven formado en los Pumas de la UNAM.

“Conocí a Erik Lira cuando tenía 15 años, al entrar a Pumas y empezar a dirigirle en diferentes categorías: Sub-15, Sub-17, Sub-20 y después en primera división. Es satisfactorio ver cómo evolucionó futbolística y personalmente. Siempre fue un joven entregado y ejemplar; muchas veces fue mi capitán por su liderazgo y buenas cualidades“, recordó.

Erik Lira aún no ha jugado su primera Copa del Mundo. A pesar de que debutó en la selección mexicana para el año 2021, Lira no estuvo entre los convocados para Qatar 2022. Erik Lira acumula 22 partidos con la camiseta de El Tri. El defensor de Cruz Azul ha estado dentro del campo durante 1,419 minutos. Lira ha visto acción en los últimos 8 partidos de la selección mexicana.

Números de Érik Lira en el Clausura 2026

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