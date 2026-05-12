Inspecciones a camiones en Norteamérica: qué pueden revisar y por qué los extranjeros deben estar atentos

Durante tres días, miles de camiones comerciales pueden ser detenidos e inspeccionados en rutas, carreteras y puntos de control de Estados Unidos, México y Canadá. El operativo forma parte del International Roadcheck 2026, una iniciativa anual de seguridad vial que este año se realiza desde hoy, 12 de mayo, al 14 de mayo, y que apunta a revisar tanto el estado de los vehículos como el cumplimiento de las normas por parte de los conductores.

La inspección no está dirigida formalmente a migrantes ni se presenta como un operativo migratorio. Su foco principal es el transporte comercial: camiones, conductores, documentación, horas de servicio, dispositivos electrónicos de registro y condiciones de seguridad de la carga.

Sin embargo, los conductores extranjeros o no ciudadanos que trabajan en Estados Unidos deben prestar especial atención. En los últimos meses, las reglas para ciertas licencias comerciales no domiciliadas se endurecieron, y cualquier problema con la documentación, la licencia o el estatus habilitante puede convertirse en un riesgo laboral serio durante un control.

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Qué es el International Roadcheck 2026

El International Roadcheck es una operación de inspección, cumplimiento y recolección de datos organizada por la Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA). Durante 72 horas, inspectores certificados revisan vehículos comerciales y conductores en Norteamérica, con participación de autoridades de Estados Unidos, Canadá y México. La CVSA confirmó que el operativo 2026 se realiza del 12 al 14 de mayo.

Aunque los controles pueden incluir distintos niveles de inspección, la revisión más completa suele ser la North American Standard Level I Inspection, que contempla tanto al conductor como al vehículo.

Qué pueden revisar los inspectores

En una inspección de carretera, las autoridades pueden revisar la licencia del conductor, los registros de horas de servicio, documentación del vehículo, cinturón de seguridad, posibles señales de consumo de alcohol o drogas, certificado médico si corresponde y reportes de inspección del vehículo.

También pueden observar componentes mecánicos y de seguridad como frenos, neumáticos, luces, dirección, suspensión, chasis, sistemas de escape, acoplamiento, ruedas, carga y dispositivos de sujeción.

Para 2026, la CVSA puso el foco específico en dos puntos: manipulación o falsificación de ELD —los dispositivos electrónicos que registran las horas de servicio— y sujeción de la carga.

El entrenamiento práctico es obligatorio para obtener la licencia CDL en Texas. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

El foco en los ELD: por qué importa tanto

Los Electronic Logging Devices, conocidos como ELD, registran electrónicamente las horas de conducción y descanso. Son clave para controlar que los conductores no excedan los límites de horas de servicio y para reducir riesgos asociados a la fatiga.

Durante el operativo, los inspectores pueden buscar señales de manipulación, registros inconsistentes, datos alterados o problemas para transferir la información requerida. La FMCSA indica que los conductores sujetos al uso de ELD deben llevar el manual del dispositivo, instrucciones para transferir registros a oficiales de seguridad, instrucciones ante fallas del ELD y formularios en papel suficientes para al menos ocho días en caso de mal funcionamiento.

Este punto es importante porque una falla no resuelta o una imposibilidad de presentar registros puede derivar en sanciones, demoras o incluso en que el conductor o el vehículo queden fuera de servicio.

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Carga mal asegurada: otro punto crítico

El otro foco de 2026 es la sujeción de la carga. Los inspectores pueden revisar amarres, cadenas, correas, puntos de anclaje y otros elementos usados para evitar que la carga se mueva, caiga o genere riesgos en la ruta.

La CVSA pidió prestar atención al desgaste y daño de los amarres, y recordó que los criterios norteamericanos de fuera de servicio incluyen defectos en cadenas, cables, correas sintéticas, accesorios, anclajes y otros elementos de sujeción.

Qué puede pasar si detectan una infracción

Si un inspector detecta una violación grave, el conductor o el vehículo pueden ser puestos fuera de servicio hasta que el problema sea corregido. Eso puede implicar demoras, pérdida de viajes, costos para la empresa y consecuencias laborales para el conductor.

En el caso de los ELD, la FMCSA advierte que un conductor que registra horas en papel por más de ocho días sin prueba de una extensión otorgada por la agencia puede ser puesto fuera de servicio.

Por qué los conductores extranjeros deben estar atentos

El operativo no tiene como eje la inmigración, pero los conductores extranjeros pueden quedar más expuestos si su documentación comercial o laboral no está en regla.

La razón es que en 2026 entraron en vigor nuevas reglas federales sobre las non-domiciled CDL, las licencias comerciales para conductores que no tienen domicilio permanente en Estados Unidos. Según la FMCSA, la elegibilidad para obtener una non-domiciled CDL quedó limitada a ciertas clases de admisión: H-2A, H-2B y E-2, además de exigir verificación del estatus migratorio legal.

Esto significa que un conductor extranjero debe revisar con especial cuidado que su licencia comercial, estatus habilitante y documentación estén vigentes y sean consistentes con las reglas actuales.

Qué documentos conviene tener siempre a mano

Antes y durante estos controles, los conductores deberían revisar que llevan documentación comercial y operativa completa: licencia comercial válida, documentación del vehículo, registros de horas de servicio, documentos del ELD, certificado médico si corresponde, reportes de inspección y documentos de carga.

En el caso de conductores extranjeros o no domiciliados, también conviene verificar que la licencia comercial esté vigente, que el estatus permitido para trabajar y conducir sea el correcto y que no haya inconsistencias entre la licencia, los documentos laborales y la documentación migratoria.

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