Este trámite te permite ganar más de $25/h en Texas: cómo sacar la CDL paso a paso

En Texas, obtener una licencia CDL (Commercial Driver’s License) no es solo un trámite: es una puerta directa a trabajos mejor pagos en transporte, logística y servicios. Con la demanda de conductores en niveles altos y salarios que pueden superar los $25 por hora, cada vez más personas buscan este camino.

Pero, desde 2022, hay un cambio clave que muchos todavía no tienen claro: ya no alcanza con estudiar por tu cuenta y rendir. Ahora hay que cumplir un proceso obligatorio de capacitación antes de acceder al examen. Y ahí es donde empiezan las dudas.

Esta es la guía completa, actualizada a 2026, para sacar la CDL en Texas: qué necesitas, cuánto cuesta y cómo hacerlo sin perder tiempo.

Requisitos para sacar la CDL en Texas

Antes de empezar, el estado exige cumplir condiciones básicas:

Tener al menos 18 años (21 para conducir entre estados o trabajos comerciales completos)

Contar con licencia de conducir regular (Clase C en Texas)

Presentar prueba de identidad y residencia en Texas

Tener número de Seguro Social válido

Aprobar un examen médico (DOT Medical Exam)

Cumplir con estatus legal para trabajar en EE.UU.

Este último punto es clave: sin documentación válida, no se puede avanzar en el proceso.

Puedes ver: Cuánto gana un conductor de autobús en EE.UU.: por qué es una gran oportunidad en 2026

Paso a paso para obtener la CDL en Texas

El proceso tiene varias etapas y conviene seguirlas en orden para evitar demoras.

Obtener el permiso de aprendizaje (CLP)

El primer paso es sacar el Commercial Learner’s Permit (CLP). Para eso debes aprobar un examen teórico, presentar documentación y pagar la tarifa inicial.

Con este permiso ya puedes practicar manejo, pero siempre acompañado por alguien con CDL o licencia comercial para ser chofer en EE.UU.

En EE.UU. existen varias clases de licencias de conducir según el tipo de vehículo. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Completar el entrenamiento obligatorio (ELDT)

Desde la normativa federal vigente, todos los aspirantes deben completar el Entry-Level Driver Training (ELDT). Esto incluye formación teórica (seguridad, reglas, operación) y práctica de manejo real.

Importante: el centro de formación debe estar registrado oficialmente. Sin este paso, no puedes rendir el examen final.

Rendir el examen práctico

Una vez terminado el entrenamiento, llega la prueba final. Se evalúa inspección del vehículo y maniobras

conducción en ruta. Si apruebas, obtienes la licencia CDL.

Agregar endosos (si quieres ganar más)

Dependiendo del trabajo, puedes sumar habilitaciones. Estos endosos aumentan las oportunidades laborales:

Pasajeros (para buses)

Transporte escolar

Materiales peligrosos

Cuánto cuesta sacar la CDL en Texas en 2026

El costo total depende del tipo de formación, pero hay rangos claros: la licencia y exámenes cuesta entre $75 y $150 y, el curso ELDT completo, entre $3,000 y $6,000. Dato importante: algunas empresas pagan la capacitación a cambio de un contrato laboral.

Cuánto tarda el proceso

En condiciones normales, entre 3 y 8 semanas. Pero puede demorarse más por falta de turnos, alta demanda y disponibilidad de escuelas.

Dónde sacar la CDL en Texas

Puedes iniciar el proceso en las Oficinas del Texas Department of Public Safety (DPS), en las escuelas de manejo certificadas y/o en los programas privados de formación. Hay un buscador oficial de centros autorizados.

Ten en cuenta que, en 2026, hay obstáculos que afectan el proceso: hay pocos centros de formación en algunas zonas y listas de espera largas. A su vez, hay muchas quejas de costos elevados para nuevos conductores. Esto genera un cuello de botella: hay trabajo disponible, pero no suficientes conductores certificados.

La CDL en Texas no es solo una licencia: es una herramienta de trabajo. Y en 2026, en medio de la falta de conductores en todo el país, puede ser una de las decisiones más rentables para quienes buscan mejorar sus ingresos en poco tiempo.

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