Texas aumenta controles en carretera: estas infracciones pueden costarte hasta $1,250 en mayo

Si manejas en Texas en las próximas semanas, conviene estar especialmente atento. El Departamento de Seguridad Pública de Texas (Texas DPS) intensificó los operativos en carreteras de todo el estado como parte de su campaña previa al feriado de Memorial Day, una época en la que millones de personas salen a la ruta y aumentan los riesgos de accidentes.

La medida ya está en marcha y se extenderá hasta el 25 de mayo, con presencia reforzada de patrullas estatales y controles enfocados en algunas de las infracciones más frecuentes entre conductores.

Para miles de familias hispanas que dependen del auto para trabajar, trasladar a sus hijos o hacer viajes largos dentro del estado, el mensaje es claro: las autoridades estarán vigilando con más rigor y ciertas faltas pueden salir muy caras.

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Qué está controlando la policía en Texas

Según informó oficialmente Texas DPS, los agentes pondrán especial atención en conductas que suelen estar detrás de accidentes graves o fatales. Entre las principales infracciones bajo vigilancia están:

Exceso de velocidad.

No usar cinturón de seguridad.

Manejar distraído, incluido el uso del celular.

Conducción agresiva o imprudente.

No respetar la ley Move Over / Slow Down.

Esta última obliga a los conductores a cambiar de carril o reducir significativamente la velocidad cuando se acercan a vehículos de emergencia, patrullas, grúas o unidades de asistencia detenidas al costado de la vía con luces activadas.

Ignorar esa obligación puede derivar en multas de hasta $1,250, según recordó el organismo estatal.

Con más familias preparando viajes por carretera, Texas endureció la vigilancia vial y recordó qué errores pueden traer sanciones severas.

El dato que explica por qué Texas endureció los operativos

No se trata de una advertencia simbólica. Durante la misma campaña realizada el año pasado, Texas DPS reportó más de 156,000 multas y advertencias en todo el estado.

Entre los números oficiales más relevantes:

9,784 sanciones por exceso de velocidad.

780 por no usar cinturón.

3,876 por conducir sin seguro.

902 arrestos vinculados a delitos graves o personas con órdenes de captura pendientes.

Las cifras muestran que el operativo suele convertirse en una ofensiva vial de gran escala.

Qué pasa si eres inmigrante y te detienen

Para muchos conductores hispanos, especialmente inmigrantes, una parada policial puede generar preocupación adicional. Este operativo es de carácter vial y no migratorio. Sin embargo, cualquier detención puede complicarse si el conductor no lleva la documentación requerida o enfrenta otro tipo de irregularidad.

En Texas, lo recomendable es llevar siempre:

Licencia de conducir válida.

Registro del vehículo.

Comprobante vigente de seguro.

Identificación correspondiente.

Manejar sin seguro o con documentación irregular puede derivar en sanciones adicionales.

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Por qué aumentan los controles antes de Memorial Day

Memorial Day marca tradicionalmente el inicio de la temporada alta de viajes por carretera en Estados Unidos. Con más tránsito en autopistas, escapadas familiares y desplazamientos de larga distancia, también crece el riesgo de accidentes fatales.

Por eso, Texas refuerza cada año sus controles en este período con el objetivo declarado de reducir choques y promover conductas más seguras. Respetar las normas no solo evita multas, también puede evitar problemas mucho más serios en uno de los estados con mayor circulación vehicular del país.

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