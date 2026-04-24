¿Es legal llevar pasajeros en la parte trasera de una camioneta en Texas? Esto dice la ley

En Texas es común ver personas viajando en la caja abierta de una pickup, especialmente en zonas rurales, playas o durante celebraciones locales. Pero una escena habitual no siempre significa que aplique igual para todos. La ley estatal sí establece límites claros, sobre todo cuando hay menores de edad.

La respuesta rápida es esta: en Texas, los adultos generalmente pueden viajar en la parte trasera abierta de una camioneta, pero los menores de 18 años tienen restricciones legales importantes. La norma principal aparece en el Texas Transportation Code §545.414.

Qué permite la ley en Texas

Según la legislación estatal, una persona comete una infracción si conduce una pickup de caja abierta, un camión de plataforma abierta o remolca un tráiler abierto mientras un menor de 18 años viaja atrás.

Eso significa que, en términos generales:

Mayores de 18 años: sí pueden viajar atrás bajo ley estatal.

Menores de 18 años: normalmente no.

El conductor puede recibir sanción si incumple la norma.

Si el pasajero es adulto, en Texas suele ser legal viajar atrás en una pickup. Si es menor de 18 años, normalmente no, salvo excepciones concretas previstas por la ley. Crédito: Ford | Cortesía

Cuáles son las excepciones

Texas contempla situaciones específicas en las que un menor sí podría viajar atrás como defensa legal ante una infracción. Entre ellas:

Participación en un desfile autorizado (como el Battle of Flowers 2026).

Emergencia.

Circulación en la playa.

Cuando es el único vehículo del hogar.

Traslado de trabajadores agrícolas entre campos en ciertas rutas rurales.

Hayrides (paseos autorizados) con permiso oficial.

Algunas ciudades o condados pueden aplicar reglas adicionales en eventos, playas o zonas específicas. Por eso, incluso dentro de Texas, conviene revisar normativa local si se trata de un festival, desfile o área turística.

De cuánto puede ser la multa

La violación puede considerarse una infracción menor y acarrear multas de entre $25 y $200 dólares, según el texto de la norma.

En Texas, es ilegal llevar pasajeros menores de 18 años en la parte trasera (caja) de una camioneta en vías públicas, según la ley estatal. Crédito: Georgina Elustondo | Impremedia

Pero hay algo más. Aunque sea legal para adultos, hay un problema real: no significa que sea seguro. La caja abierta de una pickup no está diseñada para pasajeros. No hay cinturones de seguridad, no hay airbags y una frenada fuerte puede lanzar a la persona.

Además, un choque leve puede causar lesiones graves. De hecho, el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) recuerda que las cajas de pickups están diseñadas para carga, no para personas.

Por eso, aunque la norma lo permita en ciertos casos, la opción más segura sigue siendo viajar dentro de la cabina con cinturón de seguridad.

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