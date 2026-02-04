window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Costumbres latinas que pueden generar multas o problemas legales en USA

Aunque puedan parecer inofensivas, ciertas costumbres pueden entrar en conflicto con algunas leyes en Estados Unidos. Te contamos cuáles pueden ser

fiestas excesivas y ruido

Las fiestas excesivas con demasiado ruido pueden causarte problemas en Estados Unidos. Crédito: Hananeko_Studio | Shutterstock

Por  José Vicente Henríquez

Muchas tradiciones y hábitos cotidianos de la comunidad latina pueden ser motivo de confusión o problemas legales en Estados Unidos. Lo que en un país latino se considera normal, en Estados Unidos puede estar regulado por leyes locales, estatales o federales. Conocer estas diferencias ayuda a evitar sanciones y mantener una vida tranquila y segura en el país. En esta nota encontrarás recomendaciones para evitar inconvenientes o malentendidos.

Contenidos en este artículo
manejo de mascotas en usa
Cuando tienes mascotas, debes cumplir con ciertas normas para evitar tener problemas legales.
Crédito: NDAB Creativity | Shutterstock

Reuniones en casa y permisos de ruido

Celebrar fiestas familiares o reuniones sociales en casa es una costumbre muy común entre los latinos. Sin embargo, en muchos vecindarios estadounidenses existen normas estrictas sobre niveles de ruido y horarios permitidos. Ignorar estas reglas puede resultar en multas por ruido o incluso quejas de vecinos que deriven en sanciones legales. Consultar las ordenanzas locales sobre ruido y avisar a los vecinos con antelación puede prevenir conflictos.

Estacionamiento y tránsito

Algunos hábitos relacionados con el estacionamiento, como estacionar en zonas prohibidas o ignorar señales de tránsito temporales, pueden causar multas considerables. Por ejemplo, estacionar frente a entradas de emergencia o en zonas de carga y descarga es motivo de sanción en la mayoría de las ciudades. Además, ciertos estados tienen reglas estrictas sobre el uso de cinturones de seguridad, límites de velocidad y leyes de tránsito que difieren de los países latinoamericanos.

Manejo de mascotas

Tener mascotas es una tradición familiar, pero en Estados Unidos existen normas sobre registro, vacunación y control de animales. No cumplir con estas reglas, como no tener licencia para perros o dejar que los animales anden sueltos en la vía pública, puede generar multas. En algunas ciudades, las sanciones incluyen desde multas económicas hasta la obligación de entregar temporalmente la mascota a autoridades locales.

Consumo de alcohol y tabaco

Algunos latinos acostumbran a comprar alcohol o tabaco para compartir en reuniones familiares, pero es importante recordar que en Estados Unidos la edad mínima para consumir alcohol es 21 años, y las leyes sobre consumo en espacios públicos son estrictas. Dar alcohol a menores o consumirlo en lugares prohibidos puede derivar en sanciones legales. Lo mismo aplica para cigarrillos y vapeadores, que requieren respetar regulaciones locales y estatales.

Manejo de basura y reciclaje

En varios países latinoamericanos, las normas sobre basura y reciclaje son flexibles. En Estados Unidos, cada ciudad tiene reglas específicas sobre días de recolección, separación de materiales reciclables y disposición de objetos grandes. No seguir estas regulaciones puede generar multas. Muchos latinos descubren que colocar la basura en el contenedor incorrecto o sacar muebles grandes sin permiso del municipio puede resultar en sanciones económicas.

Trámites legales y documentación

Algunas prácticas comunes, como confiar en acuerdos verbales o no actualizar documentos oficiales al mudarse, pueden traer problemas legales. Por ejemplo, no actualizar la dirección en la licencia de conducir, en el registro de vehículos o en cuentas bancarias puede causar multas o complicaciones legales. Mantener toda la documentación vigente y conocer las normas locales es esencial para evitar inconvenientes.

costumbres que pueden causarte problemas
Tanto para latinos como para estadounidenses existen leyes que regulan el manejo de la basura. Es importante conocerlas para evitar perjudicar a otros y tener problemas legales.
Crédito: Pawel Michalowski | Shutterstock

La clave para evitar multas y problemas legales es informarse sobre las normas locales y adaptar ciertas costumbres al contexto estadounidense. Consultar sitios oficiales de ciudades, distritos y estados, así como participar en talleres comunitarios o asesorías legales, permite que los latinos mantengan sus tradiciones sin infringir la ley. Pequeños ajustes en hábitos cotidianos pueden marcar la diferencia y asegurar una convivencia segura y respetuosa.

