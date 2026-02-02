Ritual de las tres velas para ganar la lotería: guía completa

Ganar la lotería es el sueño de cualquier persona, pero además de invocar la perseverancia e intentarlo una y otra vez, es muy probable que necesites enfocar las energías de la suerte. La astróloga y tarotista cubana Mhoni Vidente ha compartido su ritual de las tres velas para ganar en los juegos de azar.

Consiste en una práctica para movilizar energías de abundancia y buena fortuna, que si bien no promete resultados automáticos ni certezas matemáticas, se basa en la intención, la constancia y la confianza personal.

Quienes lo practican, asegura la experta, se ayudan a abrir caminos y a alinear la mente con la energía de la prosperidad, aunque también aclara que la suerte, el número de intentos y las decisiones personales también influyen.

Las tres velas que necesitas para el ritual de la lotería

El eje central del ritual es el uso de tres velas de colores distintos, cada una con un simbolismo específico ligado al dinero y la fortuna. Estas son:

La vela roja , que representa la fuerza, la acción y la determinación. En términos económicos, simboliza el impulso necesario para buscar oportunidades.

, que representa la fuerza, la acción y la determinación. En términos económicos, simboliza el impulso necesario para buscar oportunidades. La vela amarilla , asociada al sol, al oro y a la prosperidad material. Se relaciona con el dinero, el éxito y la claridad mental para tomar decisiones acertadas.

, asociada al sol, al oro y a la prosperidad material. Se relaciona con el dinero, el éxito y la claridad mental para tomar decisiones acertadas. La vela blanca, que funciona como elemento de limpieza y equilibrio. Su papel es purificar el entorno, eliminar cargas negativas.

Puedes usar las velas que más te gusten, pero procura respetar los colores, ya que cada una tiene su intención, además de que duren encendidas varias horas. Crédito: Victoria P. | Shutterstock

Además de las velas, puedes sumar al ritual: un incienso de sándalo, una copa con agua, una copa de vidrio vacía, tequila, ron o mezcal, fósforos de madera, una lapicera roja nueva, tres billetes de alta denominación, un plato forrado con papel aluminio, canela en polvo, un perfume de uso diario y perfumes asociados a la suerte o la atracción económica.

Todos estos elementos son importantes para crear un ambiente lleno de poder, intención y especialmente buena suerte. Es importante que estén todos para que el ritual sea perfecto.

Cómo realizar el ritual paso a paso

Antes de comenzar, Mhoni Vidente recomienda tomar un baño para liberar tensiones físicas y emocionales. Luego, en ropa interior, se escribe en cada vela el nombre completo, la fecha de nacimiento y la frase “dinero, dinero, dinero” con la lapicera roja.

Los billetes se perfuman y se pasan por el cuerpo mientras se reza una oración tradicional, enfocándose en la abundancia. Después, se colocan dentro del vaso con agua. Las velas también se perfuman y se sostienen con ambas manos mientras se pide prosperidad, invocando energías de protección y claridad.

La vela blanca se coloca en el plato con canela. Se sirve la bebida alcohólica, se enciende el incienso y se deja arder durante tres días. Las velas se encienden una por día durante tres jornadas consecutivas, comenzando por la roja y luego la amarilla, siempre visualizando dinero y estabilidad económica.

Al cuarto día, se retiran los billetes del agua y se utilizan para comprar boletos de lotería o participar en juegos de azar.

