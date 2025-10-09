¿Hay lagartijas en tu casa? El Feng Shui te explica que significa

¿Alguna vez has visto una lagartija recorrer las paredes de tu hogar y te has preguntado qué significa? Según el Feng Shui y el esoterismo, la aparición de lagartijas no es una señal de mala suerte, sino un mensaje de protección, renovación y equilibrio energético.

En el Feng Shui, cada elemento que habita tu hogar, desde plantas hasta animales, tiene un propósito. Las lagartijas aparecen como mensajeras del equilibrio, indicando que la energía de tu casa está activa o a punto de transformarse. Prefieren espacios con luz, frescura y vitalidad, evitando áreas con energía pesada o estancada. Su visita confirma que la energía fluye correctamente y que tu hogar se encuentra en un estado de armonía.

Lagartijas, protección y sabiduría

Históricamente, las lagartijas han sido símbolos de protección y sabiduría. Para los egipcios, representaban el sol naciente y la capacidad de regeneración diaria. En las culturas maya y azteca, se vinculaban con el fuego y la fuerza vital, reflejando la energía del tiempo y la vida misma. Hoy, continúan siendo consideradas portadoras de resiliencia y adaptación.

La presencia de una lagartija en tu hogar también puede interpretarse como un mensaje de cambio y renovación personal. Su capacidad de regenerar su cola y adaptarse a diferentes entornos refleja la necesidad de soltar lo viejo y dar paso a lo nuevo. Aparecen frecuentemente en momentos de transición, decisiones importantes, procesos emocionales o etapas de crecimiento interior, recordándonos que estamos listas para evolucionar y avanzar.

¿Dónde apareció?

El significado de su aparición puede variar según dónde se encuentre. Si aparece cerca de la entrada o de una ventana, puede indicar que nuevas oportunidades están por llegar y que la energía busca renovarse. En la cocina, simboliza abundancia y vitalidad; en el baño, limpieza de emociones acumuladas; y en la recámara, invita al descanso y la regeneración personal.

El Feng Shui recomienda no ahuyentarlas ni matarlas. Observa su comportamiento, agradece su presencia y permite que su energía fluya. Puedes complementar su visita con incienso o sahumerios de sándalo o romero para activar la energía, y mantener el hogar ordenado para potenciar la armonía.

Las lagartijas son guardianas silenciosas del hogar y un recordatorio de que la renovación es inevitable y hermosa. Su aparición te invita a aceptar los cambios con fuerza y confianza, confiando en que el flujo de energía positiva siempre traerá bienestar y nuevas oportunidades.

