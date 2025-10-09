El poder del pensamiento y la magia de la Luna para atraer energía positiva

En el ritmo acelerado de la vida diaria, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el poder que tienen nuestros propios pensamientos. Según la reconocida astróloga Yasmin Boland, la mente no solo interpreta la realidad, sino que también la crea, y este poder se amplifica cuando se conecta con las fases de la Luna.

En especial, durante la fase creciente, cada idea, intención o deseo tiene el potencial de crecer y manifestarse con mayor fuerza. Este artículo explora cómo dirigir los pensamientos de manera consciente, cómo aprovechar la energía lunar y cómo transformar la vida diaria a través de la claridad mental y la intención.

El poder de los pensamientos

La astróloga destaca la importancia del poder de los pensamientos y cómo el ciclo lunar, especialmente la fase creciente actual, puede ayudarnos a moldear la realidad. La verdadera creación no está únicamente “ahí afuera”, en las estrellas, ni en rituales misteriosos; reside dentro de cada persona, en sus propios pensamientos.

Para la especialista, los pensamientos no son meras ideas pasajeras, sino energía que genera ondas y configura lo que sucede después. La mente es una creadora, y si se aprende a controlar, se puede influir directamente en lo que se manifiesta en la vida. Los desafíos diarios no desaparecen, pero la manera en que se enfrentan puede transformarlos en oportunidades de crecimiento, en lugar de obstáculos.

La astróloga explica que mantener un espacio mental limpio es esencial, ya que influencias negativas, como noticias catastróficas, redes sociales llenas de drama o relaciones y trabajos agotadores, saturan el campo energético y conducen a pensamientos de miedo o preocupación. Cuando se cultivan pensamientos negativos, es más probable que se creen experiencias negativas en la vida.

Y es que es normal atravesar momentos bajos en los que resulta difícil pensar positivamente. La clave está en aceptarlo y luego tomar pasos conscientes para elevarse, como practicar meditación, repetir mantras, escuchar música inspiradora o rodearse de comunidades que motiven. Al hacerlo, los pensamientos comienzan a reflejar claridad, confianza, esperanza y posibilidad, alineando la mente con vibraciones más elevadas.

Amplificador cósmico

Actualmente, el ciclo lunar juega un papel importante. Tras la reciente Luna Nueva, momento ideal para sembrar intenciones, nos encontramos en la fase creciente. Debes tomar en cuenta que la Luna Creciente actúa como amplificador cósmico: lo que se piensa durante esta fase se intensifica, convirtiéndose en un terreno fértil para la manifestación de deseos.

La próxima Luna Nueva, que será un eclipse, tiene un efecto transformador adicional, ya que los eclipses son portales que pueden cambiar el rumbo de la vida en instantes, amplificando la energía de los pensamientos cultivados ahora.

La astróloga invita a reflexionar sobre qué se alimenta con los pensamientos: miedo o fe, duda o deseo, sombra o luz. Cada experiencia, incluso las difíciles, es una oportunidad para aprender y crecer. Elegir los pensamientos con conciencia permite tomar decisiones y lecciones de manera más consciente, potenciando la fuerza creativa de la mente.

La mente es una herramienta poderosa y creativa. Cuidar y orientar los pensamientos hacia la luz y la posibilidad es fundamental para aprovechar la energía lunar y transformar la vida de manera positiva.

