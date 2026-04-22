La planta más usada en Texas para alejar serpientes de cascabel: mitos y verdades

En Texas hay miedos que vuelven cada primavera. Uno de ellos no tiene que ver con tormentas ni con cortes de luz: aparece cuando sube la temperatura y algo empieza a moverse entre la maleza, debajo de una madera vieja o cerca del patio trasero. Son las serpientes de cascabel, parte habitual del paisaje en muchas zonas del estado y una presencia que nadie quiere encontrar al abrir la puerta.

Por eso, cada vez que llega el calor, renacen también los remedios caseros. Y uno de los más comentados en estos días tiene nombre curioso y fama antigua: la lengua de suegra.

La planta, conocida también como snake plant o sansevieria, está apareciendo en jardines, cercos y entradas de casas como una supuesta barrera natural contra serpientes. No es nueva. Hace años circula entre vecinos del sur de Estados Unidos la idea de que sus hojas rígidas, largas y puntiagudas pueden incomodar el paso de ciertos animales y ayudar a mantenerlos lejos de la vivienda.

Una planta resistente, barata y fácil de conseguir

Parte del fenómeno se explica fácil: la lengua de suegra es decorativa, soporta calor, necesita pocos cuidados y sobrevive donde otras plantas se rinden. En un estado como Texas, donde el sol castiga fuerte y el mantenimiento del jardín no siempre es prioridad, eso la vuelve atractiva.

Además, tiene algo importante en tiempos de ansiedad doméstica: transmite sensación de control.

Poner una línea de plantas alrededor del patio parece una decisión concreta frente a un problema que inquieta a muchas familias.

La lengua de suegra ganó popularidad en Texas por quienes creen que puede ayudar como barrera natural en patios y accesos frente a serpientes. Crédito: Infografía / Georgina Elustondo | Impremedia

¿Funciona de verdad contra serpientes?

Acá conviene separar deseo de evidencia. No existen estudios científicos sólidos que prueben que la lengua de suegra espanta serpientes de cascabel por sí sola. La mayor parte de esa fama nace de la tradición popular y de recomendaciones que pasan de vecino en vecino.

Puede servir como elemento paisajístico, incluso como pequeño obstáculo físico en ciertos sectores, pero no como solución garantizada. Dicho de otro modo: plantar lengua de suegra no reemplaza el sentido común.

Más que un repelente milagroso, la lengua de suegra representa otra cosa: la necesidad de sentirse protegido en casa con una solución simple y accesible. Y eso explica por qué vuelve cada temporada.

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Lo que sí recomiendan quienes saben del tema

Los especialistas en fauna y control de plagas insisten en medidas menos vistosas, pero mucho más efectivas:

Mantener el pasto corto.

Retirar maderas, chapas y escombros.

Evitar acumulaciones de piedras.

Controlar roedores, que atraen serpientes.

Sellar huecos y espacios bajo cercos o galpones.

Mirar con atención antes de mover objetos en el jardín.

Las serpientes no suelen buscar personas. Buscan refugio, sombra y alimento. Si una casa ofrece eso, el riesgo aumenta.

Señales que pueden indicar que hay una serpiente cerca

No siempre se la ve primero. En muchas casas, jardines o senderos, la presencia de una serpiente se detecta por pequeñas pistas que conviene no ignorar, especialmente en zonas cálidas como Texas.

Una de las señales más comunes es el movimiento repentino entre pasto alto, hojas secas o arbustos bajos. También puede escucharse un roce breve, como algo deslizándose entre la vegetación.

En el caso de las serpientes de cascabel, el aviso más conocido es el sonido del cascabel, un traqueteo seco y rápido que utilizan cuando se sienten amenazadas. No siempre ocurre, pero cuando aparece conviene alejarse de inmediato.

Lengua de suegra en casa de Texas: la planta que muchos usan contra serpientes Crédito: Infografía / Georgina Elustondo | Impremedia

Otra pista frecuente es encontrar piel mudada cerca de galpones, piedras, pilas de madera o rincones resguardados. Las serpientes cambian su piel periódicamente y dejan ese rastro.

También puede llamar la atención la presencia de roedores, porque donde hay alimento disponible aumentan las probabilidades de que aparezcan reptiles cazadores.

Por último, mascotas alteradas mirando fijo un punto, ladrando a un arbusto o evitando una zona del patio a veces detectan algo antes que las personas.

Si sospechas que hay una serpiente cerca, lo más prudente es no meter la mano, no intentar mover objetos y tomar distancia.

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Por qué el tema preocupa tanto en Texas

Texas alberga varias especies de cascabel y los encuentros aumentan con el calor. En zonas suburbanas donde la ciudad se mezcla con campo abierto, el cruce entre vida humana y fauna silvestre es frecuente.

A veces alcanza con una mascota curiosa, un niño jugando en el patio o una mano metida donde no debía para que el susto sea serio.

No es algo para tomar en broma. Por eso, si alguien en Texas quiere plantar lengua de suegra, no es mala idea como parte del jardín. Es resistente, linda y práctica. Pero si lo que busca es blindar la casa contra serpientes de cascabel, la defensa real sigue siendo otra: limpieza, orden y atención.

A veces la mejor barrera no crece en una maceta. Está en los hábitos.

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