Algo está despertando a un animal peligroso antes de tiempo en California

En varias zonas del sur de California está ocurriendo algo que llamó la atención de expertos y residentes: un animal peligroso está apareciendo antes de lo habitual en parques, senderos y barrios cercanos a áreas naturales. Detrás de este fenómeno están las serpientes de cascabel, reptiles que suelen permanecer ocultos durante los meses fríos y que ahora están saliendo semanas antes de lo esperado.

La razón no tiene que ver con una invasión ni con un cambio en la población de animales. El factor clave es el clima. Las temperaturas inusualmente altas registradas en pleno invierno están alterando los ciclos naturales de algunas especies y despertándolas antes de lo normal.

Por qué el calor está activando a las serpientes

Las serpientes de cascabel, como la mayoría de los reptiles, dependen completamente de la temperatura del ambiente para regular su cuerpo.

Durante el invierno suelen permanecer en refugios subterráneos o grietas rocosas en un estado de baja actividad. Pero cuando las temperaturas suben, su metabolismo se activa y comienzan a moverse para buscar alimento o lugares donde calentarse.

California cuenta con varias especies de serpientes de cascabel. Cada una varía en color y comportamiento según su hábitat. Crédito: Tigerhawkvok | Wikimedia Commons

Este año, varias ciudades del sur de California registraron temperaturas inusualmente altas para esta época, algo que está adelantando el inicio de la temporada en la que estos reptiles suelen estar más activos.

Eso explica por qué cada vez más excursionistas, vecinos y dueños de mascotas están reportando encuentros inesperados.

Dónde se están viendo más

Los especialistas señalan que los avistamientos suelen concentrarse en lugares donde el calor se acumula fácilmente. Entre los sitios más comunes aparecen:

Senderos de montaña.

Zonas rocosas expuestas al sol.

Bordes de caminos y carreteras.

Patios o jardines cercanos a colinas.

Parques naturales.

Las serpientes suelen buscar superficies tibias para calentarse, especialmente durante la mañana o al final de la tarde.

El riesgo es bajo, pero los encuentros pueden ocurrir

Los expertos insisten en algo importante: las serpientes de cascabel no atacan a los humanos por iniciativa propia. La mayoría de las mordeduras ocurre cuando alguien intenta acercarse demasiado o pisa al animal sin verlo.

Por eso, aunque los encuentros pueden generar miedo, el objetivo principal de las autoridades es informar y prevenir, no generar alarma.

Es importante extremar los cuidados en los senderos y parques y llevar a las mascotas con correa. Crédito: Shutterstock

Qué hacer si te encuentras con una serpiente

Si estás caminando en un sendero o incluso en tu propio patio y ves una serpiente de cascabel, lo más importante es mantener la calma. Los especialistas recomiendan mantener distancia y no acercarse. No intentar tocarla ni moverla y retroceder lentamente. Es clave permitir que el animal se aleje por sí solo.

En caso de que la serpiente esté dentro de una vivienda o jardín, lo más seguro es llamar a servicios de control de animales o profesionales especializados.

Precauciones para caminatas y actividades al aire libre

En esta época del año, especialmente con temperaturas más altas, los expertos recomiendan tomar algunas medidas simples si vas a caminar o hacer senderismo.

Entre ellas:

Usar calzado cerrado o botas.

Mantenerse siempre en los senderos marcados.

Mirar bien el suelo y las rocas antes de sentarse.

Evitar meter la mano en grietas o huecos.

Llevar a los perros con correa.

Estas precauciones reducen mucho las posibilidades de un encuentro inesperado.

Qué hacer en caso de mordedura

Aunque son poco frecuentes, las mordeduras de serpiente requieren atención médica inmediata. Si ocurre una mordedura, es clave llamar a emergencias de inmediato y mantener a la persona lo más quieta posible.

Es importante evitar intentar succionar el veneno o aplicar torniquetes y buscar atención médica lo antes posible. Los hospitales en Estados Unidos cuentan con tratamientos eficaces, pero la rapidez es clave.

Un fenómeno que podría repetirse

Los expertos señalan que los inviernos más cálidos pueden provocar que estos animales permanezcan activos durante más tiempo del año.

Eso no significa necesariamente que haya más serpientes, sino que el período en el que pueden encontrarse con humanos se vuelve más largo.

Por eso, en regiones con naturaleza cercana a zonas urbanas, como ocurre en gran parte de California, la convivencia con la fauna silvestre requiere cada vez más atención y precaución.

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