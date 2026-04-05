Policía interrumpe fiesta de cumpleaños de influencer en Los Ángeles

La fiesta de cumpleaños de un influencer fue interrumpida la madrugada de este domingo por una redada policial que se desató tras una aparente llamada falsa en la que se informaba que una persona que se encontraba en el interior de un club nocturno estaba en posesión de una bomba, en Los Ángeles.

Alrededor de la 1:30 a.m. de este domingo 5 de abril, se registró una fuerte presencia de elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) afuera del club nocturno Los Globos, cerca de la intersección de Silver Lake Boulevard y Sunset Boulevard, en Silver Lake.

De acuerdo con reportes de OnScene.TV, las personas se encontraban en el interior del club nocturno cuando apareció un helicóptero del LAPD que sobrevolaba la zona y los oficiales de policía comenzaron a desalojar el local y a formar una línea de contención en un intento por despejar las calles del área.

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Al parecer, la reunión era para celebrar el cumpleaños de un influencer de streaming conocido como Zavala y Zavalahimself en plataformas de YouTube y Kick.

Los oficiales retiraron a los invitados por Sunset Boulevard en dirección a Silver Lake Boulevard, donde también se encontraba un autobús de Metro, que quedó detenido detrás de la cinta amarilla que se colocó para acordonar la zona.

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) acudieron al lugar, pero se desconoce si alguna persona requirió ser trasladada a un hospital.

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En el lugar, los paramédicos atendieron a una persona que sufrió una lesión en el ojo tras involucrarse en un pleito.

Los investigadores del LAPD no encontraron ningún artefacto explosivo ni víctimas de disparos en el centro nocturno Los Globos. Se desconoce si alguna persona fue arrestada.

Influencer con antecedente reciente

Para el influencer Zavala, no es la primera ocasión en que se ve involucrado en un incidente tipo “swatting” en el condado de Los Ángeles.

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El 11 de marzo, una falsa llamada tipo “swatting” provocó una movilización policial en un centro comercial de Arcadia, donde Zavala y otro influencer estaban llevando a cabo una transmisión en vivo.

Por el incidente, el centro comercial The Shops at Santa Anita tuvo que ser cerrado temporalmente debido a la supuesta presencia de un sujeto armado.

Los oficiales desalojaron una zapatería Journey’s, donde los influencers realizaban su transmisión, mientras registraban a las personas que se encontraban dentro.

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Los incidentes tipo “swatting” ocurren cuando una persona lleva a cabo un informe falso a las autoridades, a menudo sobre un tirador activo o una amenaza de bomba, lo que provoca la respuesta de los escuadrones SWAT de un departamento de policía.

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