Hombre arrestado como sospechoso de secuestro de una joven en Los Ángeles

Un hombre fue arrestado como sospechoso de secuestrar a una adolescente en Los Ángeles, después de que la joven y su madre aceptaron que las llevara en su automóvil al área de North Hills, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El incidente ocurrió este viernes 27 de marzo aproximadamente a las 9:50 a.m. cerca de la intersección de Sepúlveda Street y Nordhoff Street, según informó el teniente Garrett Payton, de la División Mission del LAPD.

De acuerdo con el teniente Payton, un hombre se acercó a la joven y a su madre, y se ofreció a trasladarlas en su vehículo a un restaurante McDonald’s, que está en la intersección de Sepúlveda Street y Parthenia Street, oferta que aceptaron las dos mujeres de forma voluntaria.

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Cuando llegaron al restaurante, la madre descendió del automóvil, momento que el sospechoso aprovechó para acelerar repentinamente con la adolescente todavía en el interior del vehículo, dijo el LAPD.

Con la joven en su automóvil, el hombre se dirigió a la cuadra 8500 de Columbus Avenue, donde la adolescente logró escapar, según el teniente Payton.

El incidente fue descrito por el LAPD como un caso de secuestro, con la madre de la adolescente como testigo.

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Posteriormente, los oficiales de la policía de Los Ángeles arrestaron al sospechoso del secuestro cerca del lugar donde escapó la joven.

La semana pasada, el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó en las redes sociales un retrato hablado de un sujeto sospechoso de secuestrar el 15 de marzo a dos adolescentes en North Hills.

En ese incidente, el hombre se acercó a las dos víctimas, de 11 y 16 años, cuando caminaban cerca de la intersección de Sepúlveda Boulevard y Nordhoff Street, muy cerca del lugar donde ocurrió este viernes el caso de la madre y su hija.

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De acuerdo con las dos jóvenes, el sospechoso fue descrito como un hombre de entre 21 y 23 años, que conducía un automóvil Honda Civic verde oscuro, de modelo antiguo.

Tras la insistencia, las dos adolescentes abordaron el vehículo, pero el hombre las llevó a un lugar distinto al que habían solicitado. Las dos víctimas lograron escapar del automóvil sospechoso.

El LAPD informó que estaba trabajando para contactar a víctimas anteriores con el propósito de identificar al hombre como presunto responsable del incidente o vincularlo con otros casos.

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Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en la investigación, debe comunicarse con los detectives de la División Mission del LAPD al 818-838-9810.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede comunicarse a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

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