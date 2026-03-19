Dos jóvenes escapan de un intento de secuestro en Los Ángeles

Dos adolescentes escaparon de un intento de secuestro el domingo en el área de North Hills, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El detective Efrén Gutiérrez, del LAPD, dijo que las jóvenes, de 13 y 16 años, fueron contactadas por primera vez por el sospechoso en North Hills Community Park, cerca de la intersección de Acre Street y Columbus Avenue.

Gutiérrez agregó que el sujeto se detuvo junto a ellas la tarde del domingo para ofrecerse a llevarlas, pero las adolescentes se negaron a aceptar la invitación y continuaron caminando.

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Unas cuadras después, el sospechoso volvió a acercarse a las jóvenes, quienes rechazaron de nuevo la propuesta.

El detective del LAPD dijo que el sospechoso siguió a las dos adolescentes y por tercera vez ofreció llevarlas, en la intersección de Nordhoff Street y Columbus Avenue. En esa ocasión, las dos jóvenes aceptaron.

Gutiérrez mencionó que las dos adolescentes abordaron el vehículo del sospechoso, quien se dirigió hacia el este.

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“Sin embargo, en lugar de ir al lugar que las chicas le indicaron, el sujeto condujo hacia la zona de Sunburst y Lemona Avenue, que es un vecindario residencial, pero lo suficientemente aislado; no hay mucha gente ni tráfico de vehículos alrededor”, explicó el detective.

El oficial declaró que el sospechoso cerró las puertas del automóvil con llave y ofreció dinero, alcohol y drogas a las dos jóvenes. Luego, el sujeto les pidió favores sexuales a cambio de dinero.

“Las chicas estaban asustadas. Pudieron saltar del auto. La primera saltó cuando el automóvil estaba parado, y la segunda saltó cuando estaba en movimiento“, mencionó Gutiérrez.

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Ninguna de las dos adolescentes sufrió heridas por el incidente y ambas gritaron pidiendo ayuda, mientras el sospechoso se alejaba a toda velocidad.

El Departamento de Policía de Los Ángeles cree que el sospechoso podría frecuentar las siguientes áreas:

Sepúlveda Boulevard y Nordhoff Street

y Nordhoff Street Nordhoff Street y Columbus Avenue

y Columbus Avenue Sunburst Street y Lemona Avenue

y Lemona Avenue North Hills Community Park

El sospechoso fue descrito como un hombre de unos 20 años, con cabello negro y ojos castaños, con un peso aproximado de 200 libras (90 kilogramos). El sujeto tiene tatuajes en ambos brazos.

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El vehículo fue descrito como un sedán antiguo de cuatro puertas, sin proporcionar la marca ni el modelo del automóvil.

Si alguna persona tiene cámaras en el área del callejón sin salida o cerca de North Hills Park, el LAPD solicita que se comunique con los detectives del área de Mission al 818-838-9800, o llame a LA Regional Crime Stoppers al 800-222-8477.

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