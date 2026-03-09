Hispano arrestado por intento de secuestro en San Bernardino

Un hispano fue arrestado como sospechoso de intento de secuestro después de que una mujer logró escapar y un testigo avisara a las autoridades en el condado de San Bernardino, informó el Departamento de Policía de Ontario.

Israel Alejandro Carrizales, de 29 años y residente de Rancho Cucamonga, se encuentra bajo custodia de la policía de Ontario.

Please see the attached press release regarding the arrest of an attempted kidnapping suspect. pic.twitter.com/isbnRgSQoS — Ontario Police Department (@OntarioPD) March 8, 2026

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Ontario (OPD) informó que oficiales respondieron alrededor de las 10:09 p.m. del sábado 7 de marzo a la cuadra 2700 de East Inland Empire Boulevard tras recibir una llamada sobre un disturbio.

Sigue leyendo: Retiran cargos graves contra empleados por defender a inmigrante en San Bernardino

Un testigo avisó a los oficiales que vio un vehículo detenerse junto a una mujer que caminaba sola, y entonces la escuchó gritar pidiendo ayuda, momento en que vio a un hombre, posteriormente identificado como Carrizales, que intentaba arrastrarla hacia su automóvil.

Cuando el testigo se acercó, el hombre hispano liberó a la mujer y se dio a la fuga del área, dijo el OPD.

Israel Alejandro Carrizales fue arrestado en su casa, en Rancho Cucamonga. Crédito: Departamento de Policía de Ontario | Cortesía

Los agentes llegaron rápidamente al lugar, donde interrogaron a la víctima y a los testigos. La mujer declaró a los oficiales que había notado que un automóvil la estaba siguiendo mientras caminaba hacia su casa antes de que se detuviera justo a su lado.

Sigue leyendo: Empleados hispanos acusados de agredir a agente de ICE en San Bernardino

La víctima dijo que el sospechoso descendió del vehículo, la sujetó e intentó obligarla a entrar, según los investigadores.

Por el altercado con el sujeto, la mujer sufrió algunos rasguños, además de que le desgarró parte de su ropa durante la confrontación.

Después de recurrir a las cámaras de intersecciones, el personal del Centro de Información en Tiempo Real de la policía de Ontario pudo identificar y rastrear el automóvil del sospechoso cuando intentaba alejarse de la zona.

Sigue leyendo: Ciudadano estadounidense arrestado por ICE en San Bernardino

Posteriormente, los oficiales localizaron el vehículo en una casa de la cuadra 8700 de Arrow Route, en Rancho Cucamonga.

En ese domicilio, los policías contactaron a Carrizales, quien coincidía con la descripción del sospechoso que proporcionaron previamente la víctima y los testigos. El hispano fue arrestado sin ningún incidente, dijo la policía de Ontario.

Carrizales fue puesto bajo custodia de las autoridades en el West Valley Detention Center acusado de delitos graves, incluido secuestro y encarcelamiento falso, con una fianza de $500,000 dólares.

Sigue leyendo: ICE arresta a inmigrante hondureño en clínica del condado de San Bernardino

Debido a la gravedad del incidente, los detectives creen que puede haber víctimas adicionales de Carrizales.

Si alguna persona tiene información relacionada con el caso, que se comunique con el detective Ryan Ronveaux, del Departamento de Policía de Ontario, al 909-408-1748, o a la línea de no emergencias al 909-986-6711.

Sigue leyendo:

· Conductora inocente fallece y sospechoso muere a tiros tras intento de robo de automóvil en Ontario

· Hispano de 18 años es arrestado por sospecha de planear tiroteo en escuela del sur de California

· Alto mando de la policía de Los Ángeles es acusado de acoso por una oficial subordinada