Donald Trump retirará a más de 5,000 soldados estadounidenses de Alemania

A principios de esta semana, después de que Friedrich Merz, canciller alemán, declaró que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por Irán, el presidente Donald Trump advirtió que reduciría el número de militares estadounidenses destinados a reforzar su seguridad.

“Los iraníes son, sin duda, muy hábiles negociando, o mejor dicho, muy hábiles para no negociar, permitiendo que los estadounidenses viajen a Islamabad y luego se marchen sin ningún resultado.

Toda una nación está siendo humillada por el liderazgo iraní, especialmente por estos supuestos Guardias Revolucionarios. Por eso, espero que esto termine cuanto antes”, indicó el funcionario teutón.

Fiel a sus palabras este sábado, Trump declaró que serían más de 5,000 los soldados que en los próximos meses comenzarán a abandonar el territorio germano.

“Vamos a reducir drásticamente, y vamos a recortar mucho más de 5,000”, declaró a la prensa desde West Palm Beach, Florida.

La cifra planteada por el magnate neoyorquino representaría aproximadamente 15% de los 36,436 militares desplazados en bases militares establecidas en Alemania.

Donald Trump demostró continuar molesto por las declaraciones del canciller alemán que lo dejaron mal parado frente a la comunidad internacional. (Crédito: Matt Rourke / AP)

Bajo la óptica del presidente, la aportación de dicha nación a la defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no es proporcional a la cantidad exigida por su administración y de ahí es el motivo de quitarle un proporcional de tropas estadounidenses.

Ante el posicionamiento asumido por Trump, los presidentes republicanos de los comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado emitieron un comunicado a través del cual reconocen su preocupación por disminuir la seguridad en el territorio de uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en Europa y solicitan al jefe de la nación reubicar en otras zonas de Europa a los militares que saldrán de Alemania.

“En lugar de retirar por completo las fuerzas del continente, a Estados Unidos le conviene mantener una fuerte capacidad de disuasión en Europa trasladando a estos 5,000 soldados estadounidenses al este.

Esos aliados han realizado inversiones sustanciales para albergar a las tropas estadounidenses, reduciendo los costos para el contribuyente estadounidense y, al mismo tiempo, fortaleciendo la línea del frente de la OTAN para ayudar a disuadir de que se inicie un conflicto mucho más costoso”, indica parte del documento.

La reacción de Trump también se fundamenta en la falta de apoyo proveniente de Berlín, pues si bien a las tropas estadounidenses se les permite el uso de su infraestructura militar, como las bases aéreas, está restringida la posibilidad de utilizarlas como plataformas para lanzar ataques ofensivos directos sobre Irán, limitación que incómoda a la estrategia planteada por Donald Trump.

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