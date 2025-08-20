Retiran cargos graves contra empleados por defender a inmigrante en San Bernardino

Dos empleados hispanos de un centro quirúrgico del condado de San Bernardino acusados de agredir a un agente de inmigración en julio ya no enfrentan cargos por delitos graves.

José de Jesús Ortega y Danielle Nadine Dávila fueron acusados de agresión a agentes federales y conspiración para interferir después de intervenir en un arresto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Ontario Advanced Surgery Center, en Ontario.

Los dos trabajadores del centro quirúrgico intentaban evitar que los agentes de ICE detuvieran al jardinero Denis Guillén, de origen hondureño.

La fiscalía de Estados Unidos retiró los cargos por delitos graves, reduciéndolos a delitos menores.

El incidente ocurrió el 8 de julio, cuando el jardinero centroamericano, de 30 años, fue abordado por agentes federales de inmigración.

Ante el acoso de los agentes enmascarados, Guillén buscó refugio en el centro quirúrgico mientras era perseguido por los agentes de ICE.

En el interior de la clínica, Ortega y Dávila interceptaron a los agentes federales, a quienes les exigieron que soltaran a Guillén y que se retiraran porque estaban invadiendo una instalación privada sin orden judicial.

En conferencia de prensa, los abogados de los trabajadores hispanos declararon que sus clientes podrían haber aceptado acuerdos con la fiscalía, pero optaron por litigar el caso ante un jurado.

“Es un arresto político. Es obvio. Nuestra comunidad, los latinos, ha sido blanco de ataques. Es una maniobra política de Washington”, dijo el abogado de José Ortega, Carlos Juárez.

Danielle Nadine Dávila agradeció a las personas que manifestaron su apoyo afuera del Tribunal Federal de Riverside.

“Ha sido increíble sentir todo el apoyo, y lo agradezco de verdad”, expreso la empleada del centro quirúrgico de Ontario.

José de Jesús Ortega dijo que ambos actuaron de esa forma porque creían que estaban siguiendo el protocolo laboral.

“Nos informaron que debíamos solicitar identificación y órdenes judiciales antes de dejar entrar a cualquier tipo de agente a nuestra oficina”, expresó Ortega.

El abogado de Danielle Dávila, Oliver Cleary, aseguró que su cliente está deseando testificar ante un jurado.

“En sus propias palabras, sintió que hizo lo correcto“, expresó el abogado.

Denis Guillén, el jardinero que los agentes de ICE intentaban arrestar en Ontario, fue detenido y trasladado al Centro de Detención de Adelanto. Posteriormente, el inmigrante decidió regresar a Honduras de forma voluntaria.

A pesar del proceso legal que les espera por delante, tanto Ortega como Dávila declararon que lo volverían a hacer.

El incidente en Ontario ocurrió después de semanas de operativos de inmigración en el sur de California por parte de agentes federales, que se intensificaron desde el 6 de junio.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dieron que las redadas de ICE continuarán como parte del plan de deportación impulsado por la administración Trump, una promesa central de su campaña presidencial en 2024.

No se dieron a conocer de inmediato los detalles por los que se retiraron los cargos por delitos graves.

El Departamento de Justicia presentó cargos por delitos menores de agresión contra Ortega y Dávila, quienes este martes se declararon no culpables. El juicio contra los dos empleados hispanos está programado para el 6 de octubre.

