Identifican a inmigrante atropellado en redada de ICE en Los Ángeles

Las autoridades identificaron al inmigrante que murió atropellado después de intentar escapar de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una tienda Home Depot la mañana del jueves 14 de agosto en Monrovia, condado de Los Ángeles.

Carlos Roberto Montoya, guatemalteco de 52 años, falleció en el hospital al que fue trasladado después de ser arrollado por una camioneta SUV en el Freeway 210 cuando huía del operativo de los agentes federales.

“El Consulado General de Guatemala en Los Ángeles lamenta profundamente este triste suceso y se encuentra en contacto con la familia, brindándole la asistencia necesaria“, dijeron en un comunicado funcionarios de la representación guatemalteca en Los Ángeles.

El percance causó indignación entre los miembros de comunidades que defienden los derechos de los inmigrantes, legisladores y miembros de la comunidad.

Durante el fin de semana estuvo creciendo el monumento en memoria del inmigrante centroamericano, mientras que personas exigen que el gobierno federal rinda cuentas por el fallecimiento de Montoya.

La muerte de Montoya es la segunda que ocurre en el sur de California relacionada con las redadas de ICE desde que se intensificaron los operativos de inmigración, el 6 de junio.

Jaime Alanís García murió por las heridas tras caer de una altura de 30 pies cuando intentaba ocultarse de los agentes que llevaban a cabo una redada de inmigración en Glass House Farms, el 10 de julio en Camarillo, condado de Ventura.

En Monrovia, decenas de personas se reunieron para una vigila en memoria del inmigrante centroamericano y para una protesta por las redadas de los agentes de ICE.

“Creo que es importante que mostremos nuestro apoyo a los inmigrantes y la vergüenza que debería sentir ICE por lo que le hizo a este pobre hombre“, expresó Art Bernal, residente de Temple City, a la cadena ABC.

“Estas personas buscan trabajo y, de repente, alguien pierde la vida. Si el objetivo es decir que hemos fracasado en fortalecer y asegurar la frontera, no es culpa de la gente de Home Depot. Es la gente que se supone que debe hacer su trabajo en la frontera”, dijo Brenda Kyle, de Duarte.

De acuerdo con amistades de Montoya, el centroamericano llevaba cinco años viviendo en Estados Unidos, era un hombre dedicado al trabajo y comprometido a enviar dinero a sus cuatro hijas que viven en Guatemala.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que Montoya no era perseguido por ningún agente federal en el momento en que escapó corriendo y entró en los carriles de la autopista, donde fue atropellado. Sin embargo, algunos testigos dijeron que la situación fue completamente distinta.

“Creo que hay rendición de cuentas, ¿no? De todas formas, se trabaja bajo el amparo de la ley. Aun así, debemos velar por la seguridad de las personas”, consideró el alcalde de Duarte, César García.

En un comunicado, el administrador municipal de Monrovia, Dylan Feik, informó que oficiales de policía respondieron poco antes de las 10:00 a.m. del jueves a una llamada sobre una redada de ICE en el Home Depot localizado en 1625 Mountain Avenue.

Según el funcionario, Montoya intentó escapar corriendo por Evergreen Avenue en dirección al Freeway 210, donde fue atropellado por una camioneta cerca de Myrtle Avenue.

Oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP) dijeron que Montoya fue arrollado por una camioneta Ford Expedition que viajaba a entre 50 y 60 millas por hora. El guatemalteco sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital, donde murió.

Se informó que más de una docena de personas fue arrestada durante la redada de inmigración llevada a cabo el jueves en el Home Depot en Monrovia.

“Es una situación horrible, por eso tenemos que detener estas redadas de ICE. Tenemos que dejar de aterrorizar a nuestra comunidad”, dio la representante del Distrito 20 del Congreso, Judy Chu.

Los miembros de la comunidad que asistieron a la vigilia y a la protesta pidieron que se hiciera todo lo posible para que fueran escuchadas sus exigencias.

“Para mí es importante enseñarles a mis hijos, básicamente, a ejercer su derecho y a luchar por quienes no pueden hacerlo por sí mismos“, dijo Jessica Torres, residente de Duarte.

Torres mencionó que sus padres son inmigrantes, uno residente y el otro ciudadano, pero reiteró que, para ella, es importante apoyar a quienes no pueden manifestarse por su propia voz.

Agentes de la Patrulla de Caminos de California llevan a cabo una investigación sobre el atropello que le costó la vida al inmigrante guatemalteco.

