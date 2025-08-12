Más de 100,000 han solicitado ser agentes de ICE, afirma la agencia

La oficina de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afirma que, en menos semanas, ha recibido más de 100,000 solicitudes de personas que desean unirse a la agencia.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, hizo un llamado adicional para que más gente aplique para ocupar algunas de las 10,000 posiciones.

“Nuestro país los llama a servir en ICE. Tras las fallidas políticas migratorias de la administración [de Joe] Biden, su país necesita hombres y mujeres dedicados de ICE para expulsar a los peores delincuentes de nuestro país”, dijo Noem.

El DHS indicó en un comunicado que con la recién aprobada “gran hermosa ley”, ICE está ofreciendo “un sólido paquete de incentivos federales para las fuerzas del orden”, aunque dependerá de caso por caso.

ICE ofrece en algunos casos un bono máximo de $50,000 dólares por firmar como agente; opciones de pago y condonación de préstamos estudiantiles; el 25% de Pago por Disponibilidad para las Fuerzas del Orden (LEAP) para Agentes Especiales de HSI; Horas Extras Administrativamente Incontrolables (AUI) para Oficiales de Deportación de Operaciones de Deportación (ERO), y beneficios de jubilación mejorados.

Las autoridades recordaron que ICE eliminó los límites de edad para los nuevos solicitantes, antes fijado a máximo 40 años.

“Todos los reclutas del ICE deben someterse a exámenes médicos, pruebas de drogas y completar una prueba de aptitud física”, recordó la agencia.

La agencia sigue las políticas de deportación masiva del presidente Donald Trump contra cualquier indocumentado, pero a pesar de que se fijó la detención de 3,000 personas por día, no ha logrado su objetivo.

De enero a junio, ICE había incrementado sustancialmente el número de arrestos, pero nuevos reportes indican que en julio tuvo un retroceso.

“Los datos más recientes muestran que el número total de arrestos disminuyó entre junio y julio, lo que marca una notable disminución mensual”, señala el investigador en inmigración Austin Kocher.

A pesar de ello, indica el experto, las cifras siguen siendo altas, comparadas con los años recientes.

