Postura de a policía escolar de Los Ángeles frente a redadas de ICE

Ante la posibilidad de que agentes de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueda efectuar redadas contra inmigrantes en ciertos lugares, como escuelas, el Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles reiteró su postura de proporcionar un entorno seguro para los estudiantes.

El LASPD dijo que el compromiso de ofrecer un espacio seguro se debe tener independientemente del origen de los estudiantes.

“El Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles no asistirá ni participará en controles de cumplimiento de inmigración, actividades de control de inmigración u operaciones de grupos de trabajo relacionados con ICE“, dice el comunicado emitido por el jefe interino del LASPD, Aaron Pisarzewicz.

La policía escolar mencionó que su deber es trabajar con la administración escolar para garantizar que cada estudiante, independientemente de su discapacidad, género, identidad de género, nacionalidad, raza o etnia, religión, orientación sexual o cualquier otra característica, tenga derecho a asistir a la escuela en un entorno libre de delincuencia, intimidación o acciones y diálogo orientado al odio.

Como parte de las órdenes contra inmigrantes que impulsa el presidente Donald Trump, la semana pasada se levantaron las restricciones que impedían que agentes de ICE pudiera aplicar la ley en sitios como escuelas y centros de culto religioso.

La policía escolar cuida la seguridad de los estudiantes. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Como respuesta, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), el segundo más grande de Estados Unidos, comenzó a repartir a los estudiantes “tarjetas rojas” con información sobre los derechos de los inmigrantes y cómo responder en caso de que sean abordados por oficiales de inmigración.

Las tarjetas, elaboradas por el Centro de Recursos Legales de Inmigración, incluyen consejos, como no abrir la puerta si llama un oficial de inmigración, no responder ninguna pregunta y no firmar ningún documento sin consultar con un abogado, para mantener sus derechos constitucionales.

Más distritos escolares se preparan

Uno de los distritos escolares del sur de California que también se preparan ante posibles redadas de ICE es el de Santa Ana (SAUSD), en el Condado de Orange.

El distrito escolar preparó un video de capacitación para estudiantes y sus familias con el propósito de prepararlos para que conozcan el procedimiento para un encuentro con agentes de ICE.

El SAUSD tiene un protocolo en vigor con el que las escuelas no permiten el ingreso de agentes federales sin una orden judicial.

El distrito no tiene un registro de estatus migratorio de sus estudiantes y en los años 80 la Corte Suprema dictaminó que todos los niños, incluso los indocumentados, tienen derecho a una educación pública.

