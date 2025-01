Distrito escolar de Los Ángeles distribuye tarjetas con derechos de inmigrantes

Como una medida para intentar ayudar a sus estudiantes, personal y sus familias por el temor de las deportaciones, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) distribuye tarjetas rojas con información sobre los derechos de los inmigrantes y cómo actuar ante autoridades federales.

La acción del LAUSD se da como respuesta ante las redadas contra inmigrantes que promueve el presidente Donald Trump a través de una orden ejecutiva.

Con la orden ejecutiva, se eliminan las restricciones que alguna vez impidieron que agentes de ICE pudiera ejecutar redadas en el interior de las escuelas, hospitales y casas de culto religioso.

Las tarjetas rojas del Centro de Recursos Legales de Inmigración incluyen consejos como no abrir la puerta en caso de que llamen agentes de inmigración, no responder ninguna pregunta, no firmar nada sin consultar primero con un abogado y entregar la tarjeta al oficial como una forma de hacer valer sus derechos constitucionales.

La tarjeta aconseja cómo actuar ante agentes federales de migración. Crédito: DEA Nueva York | EFE

“Le doy esta tarjeta porque no deseo hablar ni tener más contacto con usted. Elijo ejercer mis derechos constitucionales de permanecer en silencio y negarme a responder sus preguntas”, dice el documento, que tiene el tamaño de una tarjeta de crédito.

“Si me arrestan, seguiré ejerciendo mi derecho a permanecer en silencio y negarme a responder a sus preguntas. Quiero hablar con un abogado antes de responder a cualquier pregunta”, se agrega en el texto.

En 2017, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) comenzó a elaborar este tipo de tarjetas cuando surgieron temores similares ocurrieron entre las comunidades latinas durante la primera administración de Trump.

Las tarjetas sobre los derechos de los inmigrantes se distribuyen de forma personas, así como en el sitio web del ILRC. El texto de las tarjetas se ofrecen en varios idiomas.

El LAUSD permite la descarga del archivo de las tarjetas para que las personas interesadas puedan imprimirlas en un corto plazo, sin tener que esperar a que se elabore una orden de fabricación, lo que puede demorar algún tiempo.

No se tiene claro cuáles son las escuelas que tienen tarjetas rojas para su distribución, pero se supo que la entrega comenzó desde la semana pasada después del anuncio de que la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP) podían ejecutar arrestos en escuelas e iglesias.

