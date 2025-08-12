Se acerca el regreso a clases y familias inmigrantes temen redadas de ICE en esta temporada

Las familias inmigrantes relataron la incertidumbre y el temor ante las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ante el regreso de las clases. El ciclo lectivo 2025-26 inicia en estos días de agosto.

Si bien el regreso a clases suele ser una época emocionante para los estudiantes, en esta ocasión se traduce en temor, miedo, angustia e incertidumbre, con la duda latente sobre si vale la pena correr el riesgo de enfrentar a los agentes migratorios por llevar a los hijos a la escuela.

“Anticipamos que van a faltar varios alumnos por las redadas, porque por el temor de los padres de que les separen de sus hijos y de los hijos de dejar a sus padres. Nuestra escuela ha sido muy golpeada por las redadas de ICE. Han estado en varias calles, en las cortes que están próximas, en los locales de Home Depot”, cuenta Karina Pérez, profesora del centro Miguel Contreras, en Westlake, California.

No solo en California, en diferentes distritos escolares de Estados Unidos, la principal preocupación de los padres y familias en general se centra en que sus hijos sean sacados de las escuelas u otras situaciones como las que se han presentado anteriormente con funcionarios de ICE y otros cuerpos de seguridad en contra de la comunidad inmigrante.

Plan para protección de estudiantes

En Los Ángeles, más de 30,000 maestros crearon un plan para que los alumnos tengan seguridad a la hora de llegar a la escuela y devolverse a sus hogares. Además, tomaron la iniciativa de no dejar entrar a agentes de ICE a los centros estudiantiles.

“No permitiremos que los estudiantes salgan hasta que otra vez esté segura la escuela, porque este fin de semana estaban por todos lados estos miembros de ICE”, indicó Álex Orozco, del Sindicato de maestros de Los Ángeles.

Adicionalmente, Alberto Carvalho, superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles, detalló que se cambiaron las rutas de los autobuses escolares para proporcionar más transporte público para los estudiantes, en un intento por aliviar el temor que crece en las familias inmigrantes.

Carvalho relató, en declaraciones para Telemundo, que poseen tarjetas con sus derechos, un método que se volvió popular en las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes. Se trata de unos papeles de color rojo que incluyen información y métodos de respuesta si los individuos son interceptados por agentes de inmigración.

La incertidumbre sobre la vuelta a clases llevó a muchos padres a retirar a sus hijos de las escuelas, en lo que se traduce como “un acto de amor” para proteger a los niños en medio de la ofensiva organizada por ICE.

“Mantengan a los hijos inscritos en las escuelas, sigan luchando por ellos, hagan un plan. No pueden dejar que ese miedo los detenga y que eso elimine el sueño de esos niños”, pidió Karla Hernández-Matt, presidenta de la asociación de maestros de Florida, pese a la situación.

Muchos padres y madres de estudiantes han tomado la decisión de recurrir a puntos de encuentro en los que se entregan útiles escolares, ropa y mochilas para que los pequeños puedan aprovecharlos en su vuelta a las aulas.