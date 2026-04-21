Harry Styles y Zoë Kravitz desatan rumores de compromiso

El mundo del espectáculo se encuentra en vilo tras la aparición de nuevas imágenes que sugieren que Harry Styles y Zoë Kravitz podrían haber dado el siguiente paso en su relación. Los rumores de compromiso se dispararon este martes, luego de que Kravitz fuera fotografiada luciendo un imponente anillo de diamantes en su dedo anular durante una salida en Nueva York.

La pareja, que ha mantenido un perfil relativamente bajo desde que comenzaron a ser vinculados sentimentalmente en agosto de 2025, fue vista caminando por las calles neoyorquinas en una actitud relajada pero cómplice. Sin embargo, lo que captó la atención de los paparazzi fue la joya de gran tamaño que la actriz y directora no intentó ocultar.

Fuentes cercanas a la pareja indicaron a medios como Page Six que la relación entre el intérprete de “As It Was” y la hija de Lenny Kravitz ha escalado rápidamente.

“Harry no suele hacer públicas sus relaciones a menos que sean muy serias”, comentó un allegado. De hecho, insiders aseguran que Kravitz ya se refiere a Styles como su “alma gemela” entre su círculo de amigos más íntimo.

El romance comenzó a consolidarse tras varios viajes románticos a Roma y Londres, y más recientemente, un viaje “especial” a las Bahamas donde, según rumores, pudo haber ocurrido la propuesta.

Este posible compromiso llega en un momento de gran exposición para ambos. Mientras Styles acaba de lanzar su cuarto álbum de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, y se prepara para una residencia en el Madison Square Garden, Kravitz continúa cosechando éxitos en su faceta como directora.

Hasta el momento, los representantes de ambos artistas han declinado hacer comentarios oficiales, manteniendo el aura de misterio que siempre ha rodeado su romance.

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