Zoë Kravitz y Harry Styles desatan rumores de romance tras ser vistos juntos en Roma

Roma se convirtió en el escenario de un posible nuevo romance en el mundo del espectáculo tras la reciente aparición pública de Zoë Kravitz y Harry Styles paseando juntos por las calles de la capital italiana, lo que desató rumores de romance.

Zoë Kravitz, conocida por sus papeles en películas como High Fidelity y Animales fantásticos, y el Harry Styles, exintegrante de One Direction, fueron vistos paseando tomados del brazo por calles de Roma el fin de semana.

Durante su paseo por las calles adoquinadas de la ciudad, fueron captados en actitud afectuosa, lo que no pasó desapercibido para los turistas y paparazzi.

Harry Styles y Zoë Kravitz juntos en Roma pic.twitter.com/5NVMNd8q8u — Indie 505 (@Indie5051) August 25, 2025

En las imágenes, Kravitz, de 36 años, aparece con sombrero, lentes y un vestido blanco, mientras lleva una taza de café y una cartera. Mientras que Styles, de 31 años, se muestra vestido con chaqueta azul, pantalón de mezclilla y un perfil reservado.

La aparición pública de ambos llega justo después de que finalizaran sus recientes proyectos: Zoë concluyó el rodaje de una nueva serie de HBO, mientras que Harry cerró la promoción de su último álbum, además de completar con éxito una gira mundial.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente tener una relación sentimental, la química que mostraron en Roma ha sido suficiente para desatar el entusiasmo en redes sociales.

Este posible vínculo también ha generado expectativa sobre futuras colaboraciones artísticas, ya que ambos han mostrado interés en expandir sus horizontes creativos y ya han coincidido en eventos de la industria musical y cinematográfica en años previos.

El año pasado, se supo que la relación entre Harry Styles y la modelo Taylor Russell había terminado.

Por su parte, Zoë Kravitz finalizó el año pasado su compromiso con el actor Channing Tatum, a quien conoció en el rodaje de Blink Twice.

Seguir leyendo:

· (FOTOS) Harry Styles muestra un nuevo look desaliñado durante su paseo por Londres

· Harry Styles es golpeado en su rostro por un objeto que alguien lanzó al escenario durante su concierto

· Revelan que Harry Styles rechazó convertirse en el Príncipe Eric para el live-action de ‘La Sirenita’