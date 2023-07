Harry Styles es golpeado en su rostro por un objeto que alguien lanzó al escenario durante su concierto

El cantante Harry Styles pasó un desagradable momento durante su concierto en Viena, Austria, el 8 de julio, pues alguien del público lanzó al escenario un pequeño objeto que impactó en su rostro, a tan sólo unos milímetros de su ojo.

Todo quedó registrado en un video compartido en las redes sociales por un fan de Styles, en el que se le muestra caminando por el escenario y, repentinamente, recibir el fuerte golpe, llevándose la mano a la cara. De inmediato hubo indignación entre sus seguidores, quienes condenaron la acción del supuesto fan.

Afortunadamente Harry no dio señas de gravedad tras la agresión y prosiguió con el concierto, interpretando su tema “As it was”; él ha pasado a ser otra de las víctimas (junto con Bebe Rexha, Kelsea Ballerini y Lil Nas X) que han tenido que interrumpir sus shows a causa de que personas les lanzan diversos objetos, lo cual pone en riesgo su integridad física. Hasta el momento el artista británico no ha recurrido a sus redes sociales para comentar el incidente. View this post on Instagram A post shared by 💙💚🇮🇪💛❤️ ×͜× (@harryloustan1)

