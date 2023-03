Harry Styles se toma una selfie usando una camiseta de One Direction

Fue hace ya varios años cuando el grupo británico One Direction hizo una pausa indefinida, dando pie a carreras como solistas de sus integrantes, siendo la más exitosa la de Harry Styles, quien hace algunas semanas obtuvo el premio Grammy al Álbum del Año por su producción Harry’s house. Ahora el cantante desconcertó a sus fans al publicar en sus historias de Instagram una selfie en la que aparece en el gimnasio usando una camiseta con una foto de la boy band. Al poco tiempo la imagen desapareció, pero para entonces los internautas ya la habían compartido.

Todo esto generó en las fans de One Direction la esperanza de que Styles comentara una posible reunión con sus ex compañeros, lo cual no sucedió, pero a pesar de ello la foto se volvió tendencia. Hace algunos meses el cantante Louis Tomlinson -otro integrante del grupo- admitió que en un principio le molestó el éxito de Harry: “Me tomó tiempo darme cuenta del lugar en el que estoy. Pero veo a Harry como a un hermano y tengo mucho orgullo de lo que está haciendo”.

Hasta el momento las historias de Instagram de Harry Styles no presentan ninguna nueva imagen. El cantante se presentará el 7 de marzo en Nueva Zelanda como parte de su gira Love on tour, que continuará durante varios meses, con un show final en Italia el 22 de julio.

