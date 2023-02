Harry Styles agradece a los integrantes de One Direction al recibir el BRIT Award

Harry Styles fue el ganador de la noche en la entrega de los BRIT Awards, que se llevó a cabo el sábado 11 en la arena O2 de Londres. Uno de los premios que obtuvo fue el de Mejor Artista Británico, y sorprendió al público asistente al mencionar en su mensaje de agradecimiento a sus compañeros en la boy band One Direction.

Muy serio, pero satisfecho, el cantante dijo: “Quiero agradecer a mi mamá por inscribirme en (el programa) “X Factor” sin decírmelo, así que literalmente no estaría aquí sin ti. Quiero agradecer a Niall (Horan), Louis (Tomlinson), Liam (Payne) y Zayn (Malik) porque yo tampoco estaría aquí sin ustedes. Muchas gracias. Estoy muy, muy agradecido por esto, y soy muy consciente de mi privilegio aquí esta noche. Quiero agradecer a mi familia por ser la más solidaria, comprensiva, paciente y amorosa que jamás podría pedir”.

El grupo One Direction tuvo muchos sencillos de éxito de 2010 a 2015, y aunque no se anunció formalmente su separación -sino una pausa indefinida-, las carreras solistas de sus integrantes han provocado que por el momento una reunión sea poco probable. Los otros premios BRIT que Harry ganó fueron Álbum del Año, Mejor Artista Pop/R&B y Canción del Año (por “As it was”).

También te puede interesar:

-Harry Styles: 5 datos curiosos tras su cumpleaños 29

-Zayn Malik, ex integrante de One Direction, podría estar dando los últimos toques a su nuevo álbum