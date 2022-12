Zayn Malik, ex integrante de One Direction, podría estar dando los últimos toques a su nuevo álbum

Hace tiempo que el cantante Zayn Malik -ex integrante del grupo pop One Direction– no lanza material inédito, pero al parecer ha grabado varios temas para su cuarto álbum, el cual estaría disponible dentro de unos meses.

El sitio Pop Base dio a conocer la información a través de su cuenta de Twitter, con un mensaje que dice: “Zayn está actualmente trabajando en su cuarto álbum de estudio, altamente anticipado”. La reacción de los internautas fue diversa, pues mientras las fans del cantante se mostraraon entusiasmadas, otros comentaron que el verdadero éxito de Malik se remontaba a 2016, cuando lanzó su primer álbum como solista Mind of mine.

🚨 Zayn Malik is working on his fourth studio album. pic.twitter.com/vHt1SeRJ2W — Pop Base (@PopBase) December 28, 2022

Zayn Malik abandonó súbitamente la boy band One Direction en 2015, y el año pasado se vio envuelto en un escándalo de violencia doméstica a causa de su separación de la modelo Gigi Hadid. Sus álbumes Icarus falls y Nobody is listening tuvieron ventas moderadas, pero durante su ausencia en el panorama musical Harry Styles (otro de sus ex compañeros del grupo, con el cual tenía una relación ríspida) lanzó el disco Harry’s house, que resultó uno de los más vendidos a nivel mundial este año.

También te puede interesar:

-Zayn Malik pierde contrato con disquera tras escándalo de violencia doméstica

-Zayn Malik es acusado de golpear a la mamá de Gigi Hadid, la habría corrido de su casa