Harry Styles: 5 datos curiosos tras su cumpleaños 29 

El cantante, compositor y actor británico Harry Styles, cumplió ayer 1 de febrero los 29 años de edad.

Inició su carrera como cantante en el año 2010, en la famosa banda de One Direction, que participó en el programa The X Factor, quedando en el tercer lugar.

Aunque esta agrupación no obtuvo el primer lugar en la competición, firmaron un contrato discográfico con el sello Syco, con el que publicaron los álbumes Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015), los cuales alcanzaron la primera posición en las listas de los más vendidos en numerosos países, entre estos los Estados Unidos y el Reino Unido, además que registraron numerosas vents.

Una vez que One Direction anunciaran su separación indefinida, Styles decidió empezar su carrera como solista, con la publicación de su álbum homónimo en 2017. Dicho álbum, recibió buenas críticas.

5 datos de Styles

Precisamente, el primer dato del cumpleañero responde a su pasado antes de integrar la banda de One Direction, pues el británico formó parte de White Eskimo, un grupo integrado por compañeros de su colegio.

Trabajo en una panadería

Sí, el compositor británico, antes de iniciar su carrera artística, trabajó en una panadería, lo que le permitió cubrir algunos gastos ganando dinero allí.

Actor de cine

Styles ha tenido apariciones en algunas películas de cine, aparte de las ocasiones en las que se ha dado vida a sí mismo. Se trata de un pequeño papel en “This is us”, también en documentales.

Aunque también ha estado en películas alejadas de él mismo, como en 2017 cuando participó en Dunkirk y en 2021 con Eternals.

Compone para otros artistas

Se habla de que el artista es también un gran compositor, pero no solo escribe para él, sino también para otros cantantes, que han recurrido a su talento. Dos ejemplos de esto son: ‘Just a Little Bit of Your Heart’, de Ariana Grande, y ‘Someday, de Michael Bublé.

Dos miedos y pasiones

Harry tiene dos miedos, las montañas rusas y sufre de ofidiofobia, miedo a las serpientes y dos cosas que al cantante le gustan mucho: películas románticas y la comida mexicana e italiana.

Seguir leyendo: