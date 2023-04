Harry Styles no descarta una reunión del grupo One Direction: “Nunca diré nunca a eso”

Hace algunos días se transmitió el último episodio del programa de televisión de James Corden, que contó con grandes invitados, uno de ellos el cantante Harry Styles, quien participó en la sección “Spill your guts or eat your guts”, consistente en probar platillos muy extraños a cambio de contestar preguntas acerca de la vida privada o personal del famoso en cuestion.

Styles abrió un sobre y leyó la pregunta: “Sí o no: ¿Habrá una reunión de One Direction? ¿Sucederá?”, con lo cual las decenas de fans del artista aplaudieron y gritaron. Muy tranquilo él contestó: “Creo que nunca diré nunca a eso, si hubiera un tiempo en el que todos sintiéramos lo mismo, no veo por qué no lo pudiéramos hacer”.

La boy band One Direction -conformada por Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Liam Payne y Niall Horan– se separó en 2015; originalmente los integrantes declararon que regresarían a la escena musical en año y medio, pero todos comenzaron con sus carreras como solistas, algunas muy exitosas y otras con una aceptación más moderada. De cualquier forma, las declaraciones de Harry han ilusionado una vez más a todas sus fans, quienes desean verlo reunido en el escenario con sus compañeros.

