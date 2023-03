Chris Pine rompe el silencio y revela si Harry Styles realmente le escupió

Hace seis meses Chris Pine y Harry Styles acudieron al Festival de Venecia para la premiere de la película que protagonizaron, “Don’t worry, darling”, pero poco después se volvió viral un video en el que muchos asumieron que el cantante británico le escupía al actor antes de ocupar su lugar en el cine para disfrutar del filme.

Días después de la proyección de la película Styles dio un concierto en Estados Unidos en el que dijo en broma al público “sólo fui a Venecia a escupirle a Chris Pine”, pero ahora este último ha hablado al respecto, en un video para la revista Esquire en el que responde dudas de sus fans: “Harry no me escupió. Harry es un tipo muy amable. Yo estaba en un avión con mi publicista regresando de Venecia, estaba dormido y ella me despertó diciendo: ‘Tenemos que dar un mensaje sobre lo que sucedió en Venecia, y yo dije: ‘¿Qué?'”

Tras enterarse de los rumores, Chris le pidió a su publicista que le mostrara el video: “De hecho, parece como si Harry me escupiera, pero no me escupió. Creo que lo que dijo mientras se inclinaba fue “son sólo palabras ¿no?” Porque teníamos una broma privada a causa del jet lag, y tener que responder todas esas preguntas que nos hacía la prensa te deja el cerebro atrofiado, comienzas a balbucear cosas, palabras”. De esa forma Pine acalló los rumores acerca de una supuesta mala relación entre él y Harry, que muchos pensaban existía desde septiembre de 2022.

