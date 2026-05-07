¿Qué revela la nota de suicidio presuntamente escrita por el delincuente sexual Jeffrey Epstein?

A casi siete años de que fuera encontrado muerto en una celda del Centro Correccional Metropolitano, ubicado en Manhattan, Nueva York, se publicó parte del contenido de una supuesta nota escrita por el magnate financiero Jeffrey Epstein antes de suicidarse.

El neoyorquino de 66 años permanecía detenido acusado de gestionar una red de tráfico sexual con docenas de menores y aguardaba el inicio de un juicio donde se definiría su destino.

La telaraña de relaciones que tejió junto a su cómplice y expareja Ghislaine Maxwell incluye a millonarios, políticos e incluso miembros de la realeza europea, quienes en la actualidad tratan de desmarcarse a toda costa de ellos para evitar ensuciar sus nombres.

Durante años, Epstein actuó impunemente, pues las chicas a la cuales explotaba estaban destinadas a personajes influyentes cuyo poder y relaciones impedía que lo meterían en prisión.

Sin embargo, la suerte que lo rodeó gran parte de su vida un día expiró y su imperio financiero y de relaciones de poder se desplomó.

Lo controversial de su caso es que dejó un archivo de documentos, imágenes y videos donde aparecen personajes muy importantes presuntamente ligados a los turbios servicios que ofrecía para acceder a jovencitas, quienes en su momento ni siquiera habían cumplido la mayoría de edad.

Jeffrey Epstein logró tejer una red de influencias que durante años evitaron su ingreso a prisión. (Crédito: Jon Elswick / AP)

Lo delicado del asunto es que la gran mayoría de los archivos señalados continúan sin responsabilizar a los personajes con la capacidad financiera o de poder de los delitos cometidos por Epstein.

Recientemente, el periódico New York Times dio a conocer una nota, que había permanecido sellada durante años, la cual fue desclasificada por el juez en el caso penal del compañero de celda de Epstein.

Parte del texto presuntamente escrito por el delincuente sexual indica que, en ese momento las autoridades carecían de pruebas para condenarlo aún estando ya preso.

“Me investigaron durante meses… ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!! Es un placer poder elegir el momento de decir adiós”, mencionó.

El resto de sus palabras también se proyecta una serenidad que enfría los nervios, pues no se detecta ningún indicio de temor en su persona previo a suicidarse.

“¿Qué quieres que haga? ¡¡Me pongo a llorar!! ¡¡NO ES DIVERTIDO, NO VALE LA PENA!!”, externó.

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