La relación de Zoë Kravitz y Harry Styles va mucho más allá de lo casual, según nuevas pistas

Una nueva imagen de Harry Styles y Zoë Kravitz paseando del brazo y tomados de la mano en Williamsburg, en Brooklyn, sorprendió a los fans y al mundo del espectáculo. Todo indica que el romance está avanzando y que puede convertirse en algo más serio.

Lo que comenzó como avistamientos en Roma a fines de agosto ha evolucionado rápidamente, sugiriendo que esta conexión es mucho más que un romance fugaz. Una fuente cercana a Styles declaró a Page Six: “Harry no habría hecho pública su relación con Zoë si no fuera por nada. Es muy nuevo y original, y simplemente se lo están pasando bien”.

La misma fuente añadió un matiz importante: “Harry no etiqueta estas cosas”.

Styles, de 31 años, ha estado disfrutando de un merecido descanso tras finalizar su masiva gira mundial en julio de 2023. Según los informes, el cantante “nunca ha estado tan feliz” y está aprovechando este tiempo para vivir con la mayor normalidad posible. Esto incluye desde correr el maratón de Tokio hasta mezclarse entre la multitud en el Vaticano para ver al Papa, siempre tratando de pasar desapercibido.

Por su parte, Kravitz, de 36 años, es una figura conocida en Williamsburg, donde tiene un apartamento que antes compartía con su ex prometido, Channing Tatum.

Rumores de amor entre Kravitz y Austin Butler

La actriz e hija del rockero Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet se divorció del actor Karl Glusman a fines de 2020. Curiosamente, apenas unas semanas antes de ser vista con Styles, Kravitz mostró mucha complicidad con su coprotagonista de “Caught Stealing”, Austin Butler, en eventos promocionales en París y Nueva York.

Para Styles, este es su romance más público desde su polémica relación de dos años con la directora Olivia Wilde, una relación que, según Page Six, generó tensión en el set de la película ‘Don’t Worry Darling’.

Desde su separación de Wilde a fines de 2022, Styles ha sido vinculado con varias personalidades, incluyendo a la modelo Emily Ratajkowski y la actriz Taylor Russell.

El reencuentro entre Styles y Kravitz parece haberse gestado tras el estreno en Londres de la película de ella, ‘Caught Stealing’. Un testigo que los vio en un restaurante de Roma relató: “Harry y Zoë estaban escondidos en un rincón… y se besuqueaban como adolescentes. Parecían muy enamorados”.

Mientras tanto, en el ámbito profesional, se espera que Styles lance nueva música el próximo año. Una fuente musical indicó que el artista es “estratégico e intencional” y que no tiene prisa por lanzar material, disfrutando de crear a su propio ritmo sin presiones de la discográfica.

Por ahora, todo indica que el príncipe azul del pop solo tiene ojos para Kravitz, y ambos están disfrutando de este nuevo y prometedor capítulo lejos de los focos, pero, irónicamente, bajo la atenta mirada de todos.

