Se intensifican los rumores de una relación entre Harry Styles y Zoë Kravitz

La chispa del romance podría estar encendida de nuevo para Harry Styles. El cantante, de 31 años, y la actriz Zoë Kravitz, de 36, fueron sorprendidos en lo que testigos describen como una encantadora y adolescente cita la semana pasada en Londres, alimentando los rumores de una posible relación entre ambos.

De acuerdo con un informe exclusivo de The Sun, la pareja fue vista siendo muy cariñosa durante una cena privada en el bistró Rita’s, ubicado en el vibrante barrio de Soho.

Una fuente presente relató al medio que “Harry y Zoe estaban escondidos en un rincón y se besuqueaban como adolescentes”, añadiendo que “parecían realmente interesados ​​el uno en el otro y no parecía importarles si alguien los veía”.

El encuentro londinense no sería un hecho aislado. Tan solo el domingo anterior, Styles y Kravitz fueron captados, paseando tranquilamente y tomados del brazo por las calles de Roma, imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Una segunda fuente sugirió que Kravitz, quien se encontraba en Francia por el estreno de su película ‘Caught Stealing’, viajó expresamente a Italia para reunirse con el cantante “después de que ella terminara de trabajar”.

“Definitivamente fue una cita. Hacen una hermosa pareja”, afirmó la primera fuente, aunque también matizó que “aún es muy pronto, no hay etiquetas. Se están divirtiendo mucho juntos”.

Harry Styles and Zoë Kravitz spotted together in Rome. pic.twitter.com/8lMEcIOIPW — Pop Crave (@PopCrave) August 25, 2025

Antes, Kravitz fue vinculada con Austin Butler

Este nuevo rumor llega en un momento de especial atención sobre la vida sentimental de Kravitz. Recientemente, la actriz también fue vinculada con su coprotagonista Austin Butler, luego de que fueran vistos coqueteando en un bar de París durante la promoción de su película.

Sin embargo, fuentes cercanas a Butler insistieron en que solo son “buenos amigos”, a pesar de que otras describieron una palpable “química” entre ellos.

Por su parte, Harry Styles estaría soltero desde su ruptura con la actriz Taylor Russell en mayo de este año. Kravitz, por otro lado, finalizó su compromiso con Channing Tatum en 2023 después de tres años de relación y desde entonces ha sido vinculada con figuras como Noah Centineo.

El mundo del espectáculo observa con atención si estos avistamientos son el inicio de una nueva relación consolidada o simplemente dos estrellas disfrutando de un momento divertido y sin compromisos. Por ahora, todo indica que Styles y Kravitz están, sin duda, “cayendo” el uno por el otro.

