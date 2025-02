Zoë Kravitz habló de Channing Tatum tras su separación

Tras terminar su relación con Channing Tatum, Zoë Kravitz habló por primera vez de su separación del actor luego de tres años juntos.

En una reciente entrevista con la revista ELLE, la hija de Lenny Kravitz aseguró que su ruptura no afectó la promoción de Blink Twice, película en la que actúan juntos. Incluso, elogió el talento de Tatum como actor.

“Tiene mucho que ofrecer y me emociona que la gente siga siendo testigo de eso”, dijo la actriz sobre el trabajo de Tatum.

“Tiene muchas cosas más por venir, y creo que está en un momento como actor en el que se siente muy seguro y la gente está viendo diferentes facetas de él”, agregó.

No es la primera vez que Zoë Kravitz elogia el talento de Channing Tatum. En diciembre del año pasado, la actriz habló sobre lo que piensa del trabajo de su expareja en Blink Twice en Variety’s Directors on Directors.

“Channing fue la primera persona en la que pensé para Slater King, y no sé de dónde vino eso”, dijo.

En noviembre del año pasado, Channing Tatum, Zoë Kravitz, quienes tenían un año comprometidos, decidieron terminar su relación.

De acuerdo con la revista People, los actores se dieron cuenta que estaban en diferentes etapas de la vida, por lo que decidieron separarse tras meses de rumores de ruptura.

Kravitz y Tatum comenzaron su relación en 2021, cuando trabajaron juntos en la película Blink Twice, que protagoniza el actor y dirige la hija de Lenny Kravitz.

