“Se encontró” a los agentes de EE.UU. en la sierra: Fiscal. Miente, eran CIA: periodista

La muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente ocurrido este domingo en la sierra de Chihuahua no sólo abrió una investigación del Gobierno federal, sino que detonó un choque directo de versiones entre autoridades estatales y una investigación periodística que asegura que los extranjeros sí participaron en el operativo y que pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de “Los Periodistas” que se transmite a través del canal SinEmbargo Al Aire por la plataforma de YouTube, Luis Chaparro, periodista del medio de comunicación Pie de Nota, sostuvo que la narrativa oficial es incompleta y, en parte, falsa.

“Primero supimos que iban dos agentes estadounidenses, que son los dos fallecidos; hoy sabemos que eran cuatro. Iban en un convoy regresando de un operativo que duró dos días aproximadamente en la sierra de Chihuahua donde se desmanteló uno de los laboratorios más grandes que se han visto en México”, afirmó Chaparro.

De acuerdo con su investigación, los cuatro agentes estaban adscritos a la Embajada de Estados Unidos, pero al menos tres de ellos han sido identificados como parte de la CIA en su oficina de Monterrey, Nuevo León, donde llevaban entre tres y cuatro años asignados. El periodista aseguró que su papel fue determinante para ubicar el mega narcolaboratorio.

“Nos encontramos que ellos, a partir de su tecnología, información e inteligencia, lograron dar con este narco laboratorio; fueron ellos quienes llevaron a las autoridades a este sitio. Una vez que se desmantela, se regresan y es donde sucede el accidente”, explicó.

El periodista desmintió de forma directa la versión de que los agentes se encontraban en labores de capacitación. “Hay dos verdades: los dos agentes fallecieron y venían con agentes de la Agencia Estatal de Investigación. Pero hay una mentira: no estaban entrenando, no estaban capacitando en el uso de drones”, sostuvo.

Además reveló que los agentes habrían operado sin autorización del Gobierno federal, lo que podría constituir una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

“Una de las fuentes en la Embajada de Estados Unidos me confirma que estos 4 agentes que fueron al operativo no tenían capacidad, no tenían la autorización de operar en territorio. Lo que me dice la fuente, al igual que lo dice la Presidenta esta mañana, toda operación de un agente extranjero tiene que solicitar permiso a la federación y en este caso no hubo autorización o solicitud de operar”.

Chaparro añadió que de acuerdo con lo constatado, los agentes no se identificaban como personal extranjero e inclusive portaban uniformes oficiales de Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.

“Además los cuatro agentes llevaban uniforme de la agencia estatal de investigación de Chihuahua, iban con la ropa de la agencia, no estaban identificándose como agentes extranjeros, de su agencia o la Embajada, es decir, estaban ocultos, estaban haciéndelo por debajo de la mesa”. Y advirtió que este tipo de acciones podrían no ser aisladas: “Nos dimos cuenta porque se accidentaron, pero esto tiene sucediendo mucho tiempo”.

Sheinbaum dijo que México ya investiga qué hacían los dos agentes de EU que murieron en un accidente que se registró al regresar de un operativo en Chihuahua.

Fiscal de Chihuahua: “Se los encontraron”

En contraste con la versión del periodista, el Fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, negó que los agentes extranjeros hayan participado en el desmantelamiento del narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal.

Según su versión, el operativo —que duró dos días— fue realizado exclusivamente por 80 elementos: 40 de la Agencia Estatal de Investigación y 40 del Ejército mexicano.

El funcionario reconoció que había personal estadounidense en la región, pero aseguró que se trataba de instructores que impartían capacitación en manejo de drones en una comunidad cercana.

“Conviene explicar qué es lo que ocurrió”, dijo, antes de detallar que el encuentro con los estadounidenses se dio después del operativo, cuando el convoy oficial regresaba a la ciudad de Chihuahua.

“Venía en un convoy de cinco vehículos, y en la comunidad de Polanco, que está aproximadamente a seis horas y media de El Pinal, el director se encuentra con instructores de la Embajada de EU, que estaban en Polanco dando curso sobre el manejo de drones (…) ellos tenían un vuelo la mañana del domingo desde la ciudad de Chihuahua y pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana en la que venía el Director, suben al vehículo y a las dos de la mañana, aproximadamente, sufren el percance en donde pierden la vida al desbarrancarse en una de las cañadas que existen en el lugar”, lamentó el Fiscal.

En la comunidad de Polanco, relató, los supuestos instructores solicitaron apoyo para trasladarse, ya que tenían un vuelo programado. Fue durante ese trayecto, en la madrugada, cuando el vehículo se desbarrancó, causando la muerte de dos de ellos.

El Fiscal insistió en que se trata de hechos distintos y que “nunca hubo participación de ningún agente extranjero en El Pinal”.

Las contradicciones entre la versión estatal, la postura federal y la investigación periodística han colocado el caso en el centro del debate sobre la soberanía y la actuación de agencias extranjeras en México.

Por un lado, el Gobierno federal negó haber autorizado cualquier operación en campo. Por otro, la Fiscalía estatal minimizó la presencia de los agentes. Sin embargo, la investigación de Pie de Nota señala a las autoridades estatales como actores clave en el operativo, incluso operando de forma encubierta.

El caso también expone posibles fallas en los mecanismos de coordinación entre niveles de Gobierno, así como zonas grises en la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Mientras tanto, continúan los procesos de identificación de las víctimas, con participación del Consulado de Estados Unidos, y la recopilación de información oficial.

El Gobierno federal adelantó que dará a conocer más detalles conforme avance la investigación, en un caso que podría tener implicaciones legales y diplomáticas de alto alcance.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que el gobierno del estado de Chihuahua autorizó operación de agentes de la CIA podría haberse violado la ley de seguridad. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

“No hay operaciones conjuntas”: Sheinbaum

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que su Gobierno no tenía conocimiento de la participación de agentes estadounidenses en ese operativo.

“No estábamos enterados. Fue una decisión del Gobierno de Chihuahua”, afirmó, al tiempo que anunció que ya se solicita información tanto al Gobierno estatal como a la Embajada de Estados Unidos.

Sheinbaum subrayó que la colaboración bilateral existe, pero se limita a intercambio de inteligencia y no a operaciones conjuntas en campo. “Hay colaboración, hay coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra ni en aire”, insistió.

Asimismo, enfatizó que cualquier actividad de agentes extranjeros en México requiere autorización federal. “Ellos tienen que tener autorización de la federación para esta colaboración”, dijo.

La mandataria también marcó distancia con administraciones anteriores, al recordar que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa sí era común la participación directa de agentes estadounidenses en operativos.