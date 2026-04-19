Mueren cuatro funcionarios de EE.UU. y México en accidente en Chihuahua tras operativo antidrogas

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la muerte de cuatro funcionarios, dos mexicanos y dos estadounidenses, tras un accidente carretero ocurrido en el estado de Chihuahua (norte de México), mientras regresaban de un operativo contra el narcotráfico.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, el incidente se registró en la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez, a la altura del municipio de Morelos, cuando los agentes retornaban de una intervención en la que localizaron y desmantelaron laboratorios clandestinos vinculados a la producción de drogas.

Entre las víctimas fueron identificados Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en la región, y el agente Manuel Genaro Méndez Montes. También fallecieron dos oficiales adscritos a la embajada de Estados Unidos, quienes participaban en labores de capacitación en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 19, 2026

Reconocen labor conjunta contra el crimen organizado

En un mensaje difundido en redes sociales, Johnson expresó sus condolencias y destacó el compromiso de los funcionarios fallecidos. “Lamentamos profundamente esta trágica pérdida. Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”, señaló.

El diplomático subrayó que el accidente representa “un solemne recordatorio de los riesgos” que enfrentan tanto autoridades mexicanas como estadounidenses en tareas de seguridad, particularmente en regiones con fuerte presencia del crimen organizado.

Por su parte, el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, confirmó que los oficiales estadounidenses se encontraban en el estado como parte de un programa de entrenamiento y colaboración con corporaciones locales.

Desde el Gobierno del Estado de Chihuahua expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, seres queridos y compañeros de Pedro Román Oseguera Cervantes, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber, trabajando… pic.twitter.com/EWu5vAQ68C — Gobierno de Chihuahua (@GobiernoEdoChih) April 19, 2026

Cooperación bilateral bajo presión

El accidente ocurre en un contexto de estrecha colaboración entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico, que incluye operativos conjuntos, intercambio de información y programas de capacitación.

En estados del norte del país como Chihuahua, estas acciones han cobrado relevancia ante la presencia de grupos criminales dedicados a la producción y tráfico de drogas, así como al establecimiento de laboratorios clandestinos en zonas rurales.

Las autoridades no han dado a conocer, hasta el momento, las causas exactas del accidente, aunque se informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

El mensaje del embajador Johnson también hizo énfasis en la continuidad de los esfuerzos binacionales. “Esta tragedia fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia”, indicó.

La muerte de los cuatro funcionarios ha generado reacciones tanto en México como en Estados Unidos, donde se ha reconocido el riesgo constante que enfrentan quienes participan en operaciones contra el crimen organizado.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso pone de relieve los peligros inherentes a las labores de seguridad en regiones afectadas por la violencia, así como la importancia de la cooperación internacional para hacer frente a estas amenazas.

Sigue leyendo: