Homicidio-suicidio en Utah: madre venezolana asesinada un día después de solicitar el divorcio

Una mujer venezolana de 43 años, identificada como Lindha Paola Zerpa Lara, fue hallada muerta en su vivienda en Herriman, al sur de Salt Lake City, en Utah con signos de violencia. Las autoridades investigan el caso como un posible homicidio-suicidio ocurrido un día después de que la víctima solicitara el divorcio.

El hallazgo se produjo la noche del viernes, cuando agentes acudieron al inmueble tras recibir alertas de familiares preocupados por la falta de comunicación, según informó la filial de NBC, KSL.

Dentro de la vivienda también fue encontrado el cuerpo de un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, con una herida que las autoridades consideran autoinfligida.

Indicios de violencia y línea de investigación

La policía informó que la mujer presentaba signos de traumatismo por objeto contundente, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio.

El caso es investigado como un posible asesinato seguido de suicidio, aunque las autoridades no han ofrecido detalles adicionales mientras continúan las pesquisas.

Registros judiciales citados por medios locales indican que la víctima había solicitado el divorcio un día antes del hecho.

Amigos cercanos señalaron que la mujer tenía previsto reunirse con su expareja el mismo día del incidente.

La alarma se activó cuando dejó de responder llamadas y mensajes, lo que llevó a sus allegados a solicitar una verificación policial.

La pareja compartía un hijo de 10 años, quien no se encontraba en la vivienda al momento del suceso y actualmente está bajo el cuidado de familiares.

Trayectoria y vida en Estados Unidos

Zerpa Lara era originaria de Venezuela y había emigrado a Estados Unidos hace aproximadamente ocho años.

Se desempeñaba como esteticista y había fundado su propio negocio, además de participar activamente en iniciativas comunitarias, incluyendo grupos de apoyo para pacientes con cáncer.

Amigos la describieron como una persona comprometida con su entorno y con la comunidad venezolana en la región.

Personas cercanas destacaron su carácter solidario y expresaron preocupación por las dificultades que enfrentan algunas mujeres migrantes para denunciar situaciones de riesgo.

Advirtieron que el temor a interactuar con autoridades puede disuadir a posibles víctimas de buscar ayuda a tiempo.

Las autoridades mantienen la investigación abierta mientras la comunidad lamenta la pérdida.

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