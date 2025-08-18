Dos policías mueren y un tercero resulta herido en tiroteo en Utah

Dos agentes de la localidad de Tremonton, en Utah, fallecieron y un tercero resultó herido junto a su perro de servicio tras ser emboscados durante una llamada por disturbios domésticos. El sospechoso fue detenido y enfrenta cargos por homicidio agravado.

La tragedia ocurrió la noche del domingo en Tremonton, una localidad situada a unas 70 millas al norte de Salt Lake City. Según las autoridades, los agentes de la policía local acudieron a una residencia tras recibir una llamada por disturbios domésticos.

Al llegar al lugar, un segundo ocupante abrió la puerta y, de inmediato, el sospechoso que se encontraba dentro de la vivienda abrió fuego contra los oficiales sin previo aviso, explicó la detective Crystal Beck, de la policía de Brigham City.

“Solicitaron unidades adicionales y luego dejaron de responder a la radio”, relató Beck en declaraciones citadas por ABC News.

Víctimas y heridos

El jefe de policía de Brigham City, Chad Reyes, informó en una conferencia de prensa que los dos agentes de Tremonton murieron en el lugar. Sus identidades aún no han sido divulgadas.

Un agente del sheriff del condado de Box Elder, que acudió como refuerzo, también fue atacado a tiros junto a su perro de servicio mientras permanecía dentro de su patrulla. El oficial fue trasladado a un hospital y posteriormente dado de alta, mientras que el can fue atendido en una clínica veterinaria y se encuentra en buen estado.

El presunto atacante, residente de la vivienda, fue arrestado y acusado de homicidio agravado. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su nombre ni el posible motivo del ataque.

El jefe Reyes señaló que la investigación continúa abierta y enfatizó la peligrosidad de este tipo de llamados: “No sabemos en qué nos estamos metiendo. Es uno de los eventos más peligrosos a los que podemos ser enviados. Estos oficiales hicieron un juramento de proteger y servir, y lamentablemente pagaron el precio más alto”.

Las autoridades confirmaron que no hubo civiles heridos y que actualmente no existe ninguna amenaza para la población local.

