Estudiante universitario muere tras caer de un balcón en Utah Tech

Un joven perdió la vida luego de caer desde una residencia estudiantil en la Universidad Tecnológica de Utah, apenas días después del inicio del año académico. La institución expresó su pesar y activó servicios de apoyo emocional para la comunidad.

La tragedia ocurrió la tarde del domingo, alrededor de las 5:45 p. m., cuando los bomberos y paramédicos de St. George respondieron a un llamado por la caída de un estudiante desde un balcón en el complejo Campus View, perteneciente a la Utah Tech.

El joven, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado de inmediato al Hospital Regional St. George, donde falleció poco después a consecuencia de las graves lesiones sufridas en la caída, informó el jefe de bomberos Robert Stoker.

Luto en la comunidad universitaria

En un comunicado enviado a ABC News, la universidad expresó su profundo pesar por la pérdida de uno de sus estudiantes, destacando que la comunidad está “devastada por la pérdida de un miembro de nuestra familia Utah Tech”.

“Será profundamente extrañado en el campus. Pensamos en la familia y los amigos, y seguiremos apoyándonos mutuamente mientras lloramos juntos este momento difícil”, señaló la institución.

Ante la conmoción por lo ocurrido, la universidad informó que profesionales de salud mental están disponibles para estudiantes, docentes y personal que necesiten acompañamiento para procesar esta tragedia.

El accidente se produjo a tan solo unos días del inicio del año académico, ya que las clases comenzaron el 20 de agosto.

