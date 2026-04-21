¿Por qué se eliminó el cameo de Sydney Sweeney en “The Devil Wears Prada 2”?

A pocos días del esperado estreno de la secuela de “The Devil Wears Prada”, se confirmó una noticia que ha decepcionado a los seguidores de la joven estrella Sydney Sweeney: su participación fue eliminada por completo del metraje final.

Aunque la actriz de “Euphoria” y “Anyone But You” rodó una secuencia clave para el inicio del filme, motivos narrativos obligaron a los productores a dejarla fuera de la gran pantalla.

Según reveló Entertainment Weekly, Sweeney interpretaba una versión de sí misma en una escena de aproximadamente tres minutos. El cameo estaba diseñado para reintroducir al personaje de Emily Charlton (Emily Blunt), quien ahora se desempeña como una ejecutiva de alto nivel para la firma Dior en Estados Unidos.

En la secuencia, Emily atendía a Sweeney como una de sus clientas más exclusivas, una interacción que buscaba subrayar el nuevo estatus de poder de Charlton dentro de la industria.

A pesar de que el equipo de producción expresó su gratitud por la participación de la actriz, fuentes cercanas a la cinta explicaron que el material “no funcionaba estructuralmente con el resto de la secuencia”.

Al evaluar el ritmo narrativo del filme, se determinó que la escena interrumpía la fluidez del arranque de la película, por lo que se optó por priorizar la cohesión del montaje final.

“The Devil Wears Prada 2” sitúa su historia dos décadas después del original. Mientras Andy Sachs (Anne Hathaway) intenta navegar una carrera de periodismo digital en crisis, Emily Charlton ha ascendido hasta convertirse en una figura influyente que podría ser la clave para la supervivencia de Miranda Priestly (Meryl Streep) y su revista Runway.

Aunque Sweeney no aparecerá, la película —que se estrena el 30 de abril— contará con otros cameos de alto perfil, incluyendo a Lady Gaga, quien además lidera el tema principal de la banda sonora.

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