Anne Hathaway se roba las miradas en el estreno de “The Devil Wears Prada 2”

Andy Sachs ya no es la asistente insegura que pedía café. Ahora, es ella quien atiende la alfombra roja. Anne Hathaway deslumbró este lunes por la noche en el estreno mundial de “The Devil Wears Prada 2”, celebrado en Nueva York, con un look que rindió homenaje al icónico color del cine y la alta costura.

La actriz, que retoma su papel de la ingenua convertida en ejecutiva de la moda, apareció con un espectacular vestido rojo de seda sin tirantes, que combinó con joyas de Bulgari y sandalias de plataforma a juego, según explicó Page Six.

El diseño, de corpiño estructurado y falda acampanada plisada en 3D hasta los tobillos, dejaba sus hombros al descubierto, enmarcados por un peinado de ondas sueltas y naturales.

Anne Hathaway en la premier de “The Devil Wears Prada 2” en New York.

Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

Pero Hathaway no fue la única en vestir el código cromático de la noche. Su coprotagonista Meryl Streep, quien encarna a la temible editora jefe de Runway, Miranda Priestly, también apareció en la alfombra… de rojo, por supuesto. Streep optó por una capa escarlata que complementó con guantes negros y gafas de sol oscuras, manteniendo el aire de autoridad que la caracteriza.

La premier neoyorquina reunió a un elenco de figuras que desfilaron para impresionar: Emily Blunt, Simone Ashley, Paige DeSorbo, Heidi Klum y Winnie Harlow, entre muchas otras, se sumaron a la celebración.

Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci y Anne Hathaway en la premier de”The Devil Wears Prada 2″ en New York.

Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

Una gira promocional de alta costura

El estreno en Nueva York es solo una parada más de una gira mundial que ha estado repleta de moda. Hathaway y Streep ya han pasado por Ciudad de México, Seúl y Shanghái.

La cinta solo le ha traído buenas noticias a su elenco. De hecho, Streep posa en la portada de mayo de Vogue junto a Anna Wintour (la verdadera inspiración de Miranda Priestly) y Hathaway fue coronada como la persona más bella del año por la revista People.

En la entrevista, la actriz reveló sus secretos de belleza para brillar en eventos como este: masajes para esculpir el rostro, una buena iluminación y, sobre todo, “ser consciente de su propia quietud” en la alfombra roja.

“The Devil Wears Prada 2” promete una secuela llena de estilo y momentos icónicos que perdurarán en la cultura pop.

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