Anne Hathaway cuenta la historia detrás de la nota que Taylor Swift le escribió en “The Eras Tour”

La actriz ganadora del Oscar, Anne Hathaway, compartió recientemente una anécdota sobre su encuentro con Taylor Swift durante un concierto de la gira The Eras Tour en Alemania. En una entrevista emitida en el programa “The Late Show with Stephen Colbert”, Hathaway habló sobre la experiencia en el concierto y lo especial que fue esa nota para ella.

Anne, quien actualmente se encuentra promocionando su más reciente película, “Mother Mary”, reveló que la gira “Reputation Stadium Tour” de Taylor Swift fue una fuente de inspiración clave para la construcción de su personaje en este filme.

Precisamente mientras filmaba “Mother Mary”, la actriz asistió a un concierto del “The Eras Tour” en Alemania en 2024, una experiencia que describió como inolvidable.

“Es mágica”: La reacción de Anne

“Ella salió al escenario y fue como si todo el lugar explotara”, comentó Hathaway entusiasmada.

Continuó diciendo: “Taylor hace que el público se sienta tan querido, y me hizo sentir muy querida a mí también. Y yo pensaba: ‘Ay, Dios mío, Annie, eres tan linda. ¿Crees que Taylor Swift te está saludando ahora mismo?’”

Para su sorpresa, la respuesta fue afirmativa. En medio del concierto, alguien tocó el hombro de la actriz para entregarle un mensaje de la propia estrella del pop. “Alguien me dijo: ‘Taylor quiere que tengas esto’”, recordó Anne.

La estrella agregó: “Y yo pensé: ‘¿Qué está pasando?’. Lo abrí y era una nota donde Taylor decía: ‘Estoy tan feliz de que estés aquí. Te voy a saludar con mucho cariño’“.

Hathaway no ocultó su emoción al revivir el momento: “Pensé: ‘¡Dios mío! ¡Es mágica!’. ¡Lo logró! Y tenía razón. ¡Soy especial!”

El “Eras Tour” de Taylor Swift es considerado uno de los espectáculos más históricos de los últimos años. La estrella detrás de “Lover” logró recrear todas las etapas de su carrera musical con una gran escenografía.

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